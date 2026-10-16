Sito web di Republik vittima di attacco informatico

La rivista non sa chi ci sia dietro questo attacco. Numerosi elementi lasciano supporre che si tratti di un'ampia ondata di attacchi automatizzati. Gli hacker avrebbero innanzitutto cercato di scoprire cosa contenesse ogni installazione, in particolare credenziali e password per servizi di intelligenza artificiale che potessero essere rivenduti.

Gli hacker hanno sicuramente recuperato le informazioni degli utenti e degli iscritti, anche solo alla newsletter. I dati riguardano l'indirizzo e-mail, il nome e, laddove erano stati registrati, il numero di telefono, l'anno di nascita e il sesso.