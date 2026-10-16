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Sito web di Republik vittima di attacco informatico

L’incidente è stato segnalato alle autorità dopo la compromissione di indirizzi e-mail, nomi e altri dati sensibili degli iscritti.
Sito web di Republik vittima di attacco informatico
screenshot
Fonte Ats
di Redazione
Sito web di Republik vittima di attacco informatico
L’incidente è stato segnalato alle autorità dopo la compromissione di indirizzi e-mail, nomi e altri dati sensibili degli iscritti.

BERNA - La rivista online zurighese Republik è stata vittima di un attacco informatico. Secondo la testata, alcuni sconosciuti hanno sfruttato una falla di sicurezza in uno strumento di analisi; la rivista precisa che sono stati sottratti dati degli utenti, ma che nessuna informazione relativa alle carte di credito è stata compromessa.

Mercoledì mattina, uno degli strumenti di analisi ha smesso di funzionare, si legge su una pubblicazione di ieri sera sulla home page della testata. "La falla di sicurezza era nota dal 6 agosto, ma abbiamo trascurato di adottare tempestivamente le misure necessarie", ammette Republik.

La rivista non sa chi ci sia dietro questo attacco. Numerosi elementi lasciano supporre che si tratti di un'ampia ondata di attacchi automatizzati. Gli hacker avrebbero innanzitutto cercato di scoprire cosa contenesse ogni installazione, in particolare credenziali e password per servizi di intelligenza artificiale che potessero essere rivenduti.

Gli hacker hanno sicuramente recuperato le informazioni degli utenti e degli iscritti, anche solo alla newsletter. I dati riguardano l'indirizzo e-mail, il nome e, laddove erano stati registrati, il numero di telefono, l'anno di nascita e il sesso.

Ieri, al termine di una prima valutazione dei danni, la rivista ha segnalato l'incidente all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

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