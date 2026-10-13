«La mia vita con 1061 franchi al mese»

Meier ha perso il lavoro sedici anni fa, a causa delle trasformazioni tecnologiche nel settore grafico. Da allora ha inviato numerose candidature, senza però riuscire a trovare un nuovo impiego. «Se avessi un lavoro, inizierei domani mattina alle 6», afferma. Respinge quindi le accuse rivolte a chi riceve l'assistenza sociale, spesso dipinto come una persona che non ha voglia di lavorare. «Nessuno accetta volontariamente l'aiuto sociale, con tutte le restrizioni che comporta», sottolinea.

«Impossibile trovare un partner»

Le difficoltà economiche pesano soprattutto sulla vita sociale. Andare al cinema, mangiare fuori o raggiungere regolarmente gli amici significa affrontare spese che non può permettersi. «Ho rinunciato a uscire per fare attività. Tutto ciò che non si svolge a casa costa molto di più», racconta. Anche costruire una relazione sentimentale stabile è complicato: se il partner si trasferisce da lei, l'aiuto sociale può essere ridotto perché si tiene conto del suo contributo alle spese comuni. «È davvero un killer di coppie», osserva.