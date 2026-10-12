La nuova truffa su Ricardo: «Mi hanno fregato come un pollo»

«Mi sono sentito un po' un pollo»

«Fortunatamente stavo facendo tutto dal cellulare - sottolinea l’uomo -. A un certo punto, mentre stavo cucinando, ho pensato: "No, adesso non ho tempo, lascio qui un attimo e vado". Alla fine ho deciso di bloccare tutto anche perché, mentre facevo mille altre cose, non ricordavo più se avessi effettivamente inserito il mio PIN e la password. Io mi reputo abbastanza sgamato e, nonostante questo, mi hanno fregato. Mi sono sentito un po’ un pollo. Una persona meno attenta rischia davvero di inserire i dati».