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LUGANO

Arresto cardiaco: esercitazioni e dimostrazioni per salvare una vita

In occasione del World Restart a Heart Day, Croce Verde Lugano e Fondazione Ticino Cuore propongono due attività nel Luganese
Arresto cardiaco: esercitazioni e dimostrazioni per salvare una vita
Depositphotos (pixelaway)
Fonte Croce Verde Lugano
elaborata da Redazione
Arresto cardiaco: esercitazioni e dimostrazioni per salvare una vita
In occasione del World Restart a Heart Day, Croce Verde Lugano e Fondazione Ticino Cuore propongono due attività nel Luganese

LUGANO - In occasione del World Restart a Heart Day, la Giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sull'arresto cardiaco e sull'importanza della rianimazione cardiopolmonare, Croce Verde Lugano, in collaborazione con Fondazione Ticino Cuore, propone anche quest’anno diverse iniziative rivolte ai giovani e alla popolazione del Luganese.

Le attività, organizzate dal Servizio Formazione della Croce Verde Lugano, si terranno venerdì 16 ottobre 2026 in due punti strategici del territorio.

Il primo è la Scuola SPAI di Lugano Trevano: durante tutta la giornata, saranno proposte attività di sensibilizzazione rivolte agli allievi, con l'obiettivo di trasmettere la conoscenza delle principali manovre salvavita. Nel secondo caso l'appuntamento è al Parco Commerciale Grancia 2: dalle 16 alle 19 la popolazione potrà partecipare a momenti informativi e assistere a dimostrazioni pratiche, imparando direttamente i gesti che possono fare la differenza in caso di arresto cardiaco.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza dell’iniziativa: «Il messaggio che desideriamo trasmettere è semplice ma fondamentale: chiunque può imparare a salvare una vita!».

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