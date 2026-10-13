Arresto cardiaco: esercitazioni e dimostrazioni per salvare una vita

Il primo è la Scuola SPAI di Lugano Trevano: durante tutta la giornata, saranno proposte attività di sensibilizzazione rivolte agli allievi, con l'obiettivo di trasmettere la conoscenza delle principali manovre salvavita. Nel secondo caso l'appuntamento è al Parco Commerciale Grancia 2: dalle 16 alle 19 la popolazione potrà partecipare a momenti informativi e assistere a dimostrazioni pratiche, imparando direttamente i gesti che possono fare la differenza in caso di arresto cardiaco.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza dell’iniziativa: «Il messaggio che desideriamo trasmettere è semplice ma fondamentale: chiunque può imparare a salvare una vita!».