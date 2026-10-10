Ruba l'auto a mamma e papà per un giro notturno, ma la bravata finisce male

È successo sabato 10 ottobre 2026, poco dopo le 02:30, a Hunzenschwil, nel canton Argovia. A dare l'allarme è stata una residente, svegliata dallo stridio degli pneumatici e dal rumore di un botto. Quando una pattuglia della Polizia cantonale è arrivata sul posto, si è trovata davanti un'auto danneggiata e due giovanissimi fortunatamente illesi. A interrompere la corsa era stato un cordolo, centrato mentre l'auto percorreva una strada del quartiere.

Il mistero del conducente è durato poco: il 15enne ha ammesso di aver preso l'auto dei genitori per concedersi un giretto notturno con l'amico. Una scappatella che ora rischia di costargli cara: a occuparsi della bravata sarà infatti la Procura per i minorenni. Altro che ramanzina di mamma e papà...