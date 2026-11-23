PYONGYANG - La sorella del leader supremo della Corea del Nord ha minacciato di chiudere l'ufficio diplomatico svizzero, a meno di un mese dalla sua apertura, come ritorsione alle nuove sanzioni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Kcna.



«Ritengo che l'ufficio diplomatico svizzero abbia spontaneamente perso ogni giustificazione per la propria esistenza», ha affermato Kim Yo Jong in una dichiarazione, denunciando le sanzioni imposte dalla Svizzera a un campo estivo frequentato da bambini russi e cinesi in Corea del Nord.