Se Nvidia manterrà questi guadagni fino alla chiusura odierna, si tratterà del maggiore rialzo percentuale in un solo giorno dal 2003 per il titolo del gigante tecnologico (che allora però scambiava a livelli molto inferiori). Lo ricorda il Wsj sottolineando che il titolo ha ancora molta strada da fare per tornare ai livelli di inizio mese scorso. Il 6 ottobre era arrivato a 239,24 dollari, mentre ora viene scambiato a 164.

Anche se nessuno trionfa come Nvidia, è tutto il mercato a festeggiare, con rialzi per lo stesso Nasdaq ben oltre il 6%, ma anche Dow Jones (+3,2%) e S&P500 (+4,91%). In rialzo oltre il 6% il competitor dei chip Amd, mentre guadagnano anche Microsoft, Amazon, Apple, Ibm, Intel, Micron, Broadcom, Coreweave. Anche Anthropic, anche oggi pecora nera dei titoli ia, dopo diverse ore di contrattazioni ha superato un rialzo dell'1%.