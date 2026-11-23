Influenza e mal di gola, è il cervello a dirigere le difese dell'organismo
Esperimenti mostrano che anche la semplice vista di una persona malata può attivare le difese del nostro organismo tramite meccanismi cerebrali.
WASHINGTON - È il cervello il vero direttore d'orchestra dei sintomi che accompagnano influenza e mal di gola. Non si limita a ricevere i segnali di un'infezione, ma è anche in grado di riconoscere il tipo di patogeno che ha invaso l'organismo, distinguendo per esempio tra virus e batteri. Inoltre, conserva la memoria delle malattie precedenti e può preparare il sistema immunitario ad affrontare nuove minacce, arrivando ad attivare le difese persino alla sola vista di una persona malata.
È quanto emerge da una serie di studi presentati al congresso annuale della Società per le Neuroscienze a Washington D.C. I risultati, non ancora pubblicati, sono stati riportati dalla rivista scientifica «Nature» e contribuiscono a mettere in discussione la tradizionale concezione di cosa significhi sentirsi malati, evidenziando il ruolo attivo del cervello nella risposta dell'organismo alle infezioni.
Una delle ricerche, condotta dal gruppo guidato da Jessica Osterhout dell'Università dello Utah, a Salt Lake City, ha mostrato che il cervello è capace di distinguere tra patogeni differenti. Un ruolo fondamentale è svolto dagli organi circumventricolari, piccole strutture situate lungo le pareti dei ventricoli cerebrali, dove la barriera tra sangue e cervello è assente o particolarmente ridotta. Queste strutture interpretano i segnali provenienti dal resto dell'organismo durante un'infezione e rilasciano specifiche combinazioni di sostanze chimiche a seconda del patogeno individuato.
Un altro esperimento porta invece la firma di un gruppo di ricercatori del Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV) di Losanna, tra cui Andrea Serino. Utilizzando la realtà virtuale, gli scienziati hanno mostrato ai partecipanti immagini di persone con evidenti segni di malattia. La semplice osservazione è stata sufficiente a innescare una risposta immunitaria paragonabile a quella provocata da un vaccino antinfluenzale. Un risultato che suggerisce come il cervello possa mobilitare le difese dell'organismo anche in assenza di un'infezione effettiva, sulla base di segnali visivi associati a un possibile pericolo.
Il cervello sembra inoltre possedere una sorta di memoria delle minacce già affrontate. A evidenziarlo è uno studio condotto sui topi da Tomás Ryan, del Trinity College di Dublino, e dai suoi colleghi. Gli esperimenti hanno mostrato che il cervello può utilizzare i ricordi delle infezioni precedenti per anticipare eventuali nuovi rischi e preparare l'organismo a difendersi quando ritiene probabile una nuova esposizione a un patogeno. Nel loro insieme, queste ricerche suggeriscono dunque che il cervello non sia soltanto un osservatore della risposta immunitaria, ma partecipi attivamente alla sua regolazione e alla preparazione delle difese contro possibili infezioni future.