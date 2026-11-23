WASHINGTON - È il cervello il vero direttore d'orchestra dei sintomi che accompagnano influenza e mal di gola. Non si limita a ricevere i segnali di un'infezione, ma è anche in grado di riconoscere il tipo di patogeno che ha invaso l'organismo, distinguendo per esempio tra virus e batteri. Inoltre, conserva la memoria delle malattie precedenti e può preparare il sistema immunitario ad affrontare nuove minacce, arrivando ad attivare le difese persino alla sola vista di una persona malata.