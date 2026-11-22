STATI UNITI
I dem conquistano il 258esimo seggio alla Camera
Il nuovo risultato segna un record storico per il partito dalla presidenza Obama a oggi.
IMAGO / Middle East Images
Fonte Ats Ans
I dem conquistano il 258esimo seggio alla Camera
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I dem conquistano il 258esimo seggio alla Camera
Il nuovo risultato segna un record storico per il partito dalla presidenza Obama a oggi.
I dem conquistano il 258esimo seggio alla Camera
Il nuovo risultato segna un record storico per il partito dalla presidenza Obama a oggi.
WASHINGTON - I democratici hanno conquistato il loro 258esimo seggio con la vittoria di Chuck Hubbard, ex giornalista, contro la deputata Virginia Foxx, una repubblicana al suo undicesimo mandato. Lo riporta il New York Times.
Con questo successo i dem hanno ottenuto il maggior numero di seggi alla Camera dai primi anni '90 a oggi superando i 257 seggi conquistati nelle elezioni del 2008, quando fu eletto Barack Obama. Dalla Grande Depressione in poi, i repubblicani non hanno mai ottenuto più di 250 seggi alla Camera. La maggioranza più ampia mai registrata alla Camera è stata quella dei democratici, che alla fine degli anni Trenta contavano 334 seggi.
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