Con questo successo i dem hanno ottenuto il maggior numero di seggi alla Camera dai primi anni '90 a oggi superando i 257 seggi conquistati nelle elezioni del 2008, quando fu eletto Barack Obama. Dalla Grande Depressione in poi, i repubblicani non hanno mai ottenuto più di 250 seggi alla Camera. La maggioranza più ampia mai registrata alla Camera è stata quella dei democratici, che alla fine degli anni Trenta contavano 334 seggi.