Addio allo stilista Paolo Bulgari
Ne ha dato annuncio la famiglia: è morto all'età di 89 anni
SAN CASCIANO DEI BAGNI - Dal mondo dell’alta gioielleria alle colline toscane, passando per un legame con il territorio costruito lontano dai riflettori. È morto a 89 anni Paolo Bulgari, imprenditore e stilista italiano, nipote di Sotirios Bulgari, che nel 1884 fondò a Roma la maison destinata a diventare uno dei nomi più conosciuti del lusso internazionale.
A comunicarne la scomparsa è stata la famiglia, che ne ricorda non soltanto il talento imprenditoriale, ma anche le qualità umane. «Una straordinaria figura di profonda umanità», si legge nel messaggio, che lo descrive come un uomo capace di amare l’Italia e di rappresentarla nel mondo. «Se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi». L’ultimo saluto è previsto lunedì 23 novembre, alle 11, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma.
Il suo angolo di Toscana. Tra i luoghi ai quali Bulgari era particolarmente legato c’era San Casciano dei Bagni, nel Senese. Qui aveva comprato una casa e, nel corso di oltre vent’anni, aveva costruito un rapporto stretto con il borgo e i suoi abitanti. Non soltanto un luogo in cui trascorrere il tempo libero, ma anche una realtà nella quale investire e contribuire allo sviluppo del territorio.
Nel 2004 aveva acquisito una tenuta vitivinicola, avviando insieme al figlio Giovanni un progetto che ha portato al recupero dei vecchi vigneti e alla realizzazione di una cantina, inaugurata tra il 2012 e il 2013. Un’iniziativa imprenditoriale che si è affiancata a un’attenzione costante per la comunità, in particolare attraverso la vicinanza alla Misericordia locale.
A ricordarlo è la sindaca Agnese Carletti, che sottolinea il modo discreto con cui l’imprenditore aveva scelto di vivere il rapporto con il paese: «Paolo Bulgari aveva scelto il nostro comune come luogo del cuore, vivendo il nostro territorio con grande semplicità e rispetto. Non ha mai fatto mancare, con riservatezza, la sua vicinanza alla nostra comunità e a realtà fondamentali per il nostro tessuto sociale, valorizzando le nostre terre con un progetto vitivinicolo di altissimo profilo insieme al figlio Giovanni».
A nome dell’amministrazione comunale e degli abitanti di San Casciano dei Bagni, la prima cittadina ha infine rivolto le condoglianze alla famiglia.