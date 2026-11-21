Il suo angolo di Toscana. Tra i luoghi ai quali Bulgari era particolarmente legato c’era San Casciano dei Bagni, nel Senese. Qui aveva comprato una casa e, nel corso di oltre vent’anni, aveva costruito un rapporto stretto con il borgo e i suoi abitanti. Non soltanto un luogo in cui trascorrere il tempo libero, ma anche una realtà nella quale investire e contribuire allo sviluppo del territorio.

Nel 2004 aveva acquisito una tenuta vitivinicola, avviando insieme al figlio Giovanni un progetto che ha portato al recupero dei vecchi vigneti e alla realizzazione di una cantina, inaugurata tra il 2012 e il 2013. Un’iniziativa imprenditoriale che si è affiancata a un’attenzione costante per la comunità, in particolare attraverso la vicinanza alla Misericordia locale.