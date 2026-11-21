Nuota nello Stretto di Hormuz per la pace e l'ambiente
L'impresa del nuotatore britannico Lewis Pugh, che ha attraversato lo Stretto di Hormuz per denunciare i danni ambientali causati dalla guerra in Iran.
L'impresa del nuotatore britannico Lewis Pugh, che ha attraversato lo Stretto di Hormuz per denunciare i danni ambientali causati dalla guerra in Iran.
In segno di protesta contro la guerra in Iran in corso e i danni ambientali da essa causati, un britannico ha nuotato attraverso lo Stretto di Hormuz. «La guerra causa immense sofferenze umane. Si perdono vite umane, le famiglie vengono divise e le case distrutte. Ma c'è un'altra vittima che riceve troppo poca attenzione: la natura stessa», ha scritto il nuotatore Lewis Pugh sulla piattaforma Instagram.
In precedenza, aveva nuotato per tre giorni attraverso lo strategico stretto, che nella guerra in Iran è diventato il punto centrale di contesa tra Washington e Teheran. «30 minuti dopo la partenza, una petroliera è stata colpita a pochi chilometri di distanza. L'esplosione ha fatto ondeggiare il mare intorno a me», ha scritto l'ambientalista. Il suo messaggio è semplice: «Fermate i combattimenti. Aprite lo stretto. Eliminate l'inquinamento».
L'organizzazione ambientalista Greenpeace riferisce, ad esempio, di numerose chiazze di petrolio che sarebbero identificabili nelle immagini satellitari e mette in guardia da una catastrofe ecologica causata dalla guerra e in particolare dagli attacchi alle petroliere.
Lo stretto collega il Golfo Persico a ovest con il Golfo di Oman a est ed è di grande importanza per il commercio mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto.
Dall'inizio della guerra, alla fine di febbraio, l'Iran blocca in gran parte il traffico con minacce e attacchi alle navi. Inoltre, all'Iran viene attribuito il fatto di aver in parte minato lo stretto. Gli Stati Uniti, dal canto loro, bloccano porti e zone costiere iraniane per impedire alla Repubblica Islamica di ottenere entrate dall'esportazione di petrolio.