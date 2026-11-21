In precedenza, aveva nuotato per tre giorni attraverso lo strategico stretto, che nella guerra in Iran è diventato il punto centrale di contesa tra Washington e Teheran. «30 minuti dopo la partenza, una petroliera è stata colpita a pochi chilometri di distanza. L'esplosione ha fatto ondeggiare il mare intorno a me», ha scritto l'ambientalista. Il suo messaggio è semplice: «Fermate i combattimenti. Aprite lo stretto. Eliminate l'inquinamento».