La maxi pista di ghiaccio di cui tutti parlano: il video
Apre nella serata di oggi, venerdì, e sta facendo discutere un po' ovunque. Tio.ch l'ha visitata in anteprima. Ecco come è andata.
ASCONA - Un media italiano l'ha già ribattezzato come «il primo lungolago ghiacciato su cui pattinare a un'ora e mezza da Milano». Oltre San Gottardo ne parlano con toni altrettanto entusiastici.
Gli organizzatori di Winterland l'hanno studiato bene il matrimonio natalizio tra Locarno e Ascona. Dipingendo la maxi pista asconese come qualcosa di assolutamente imperdibile.
E lasciando 24 ore di attesa spasmodica tra la cerimonia di apertura "regina" in Piazza Grande a Locarno, andata in scena ieri sera, e quella della serata di oggi, venerdì, ad Ascona.
Ben 700 metri di ghiaccio
Tio.ch ha avuto la possibilità di andare a curiosare in anteprima dietro le quinte di un progetto che ha fatto e farà discutere: 700 metri di ghiaccio su un lungolago non sono una cosa che si vede tutti i giorni. E infatti il primo impatto è disorientante. Ammaliante.
«Tutto questo è magnifico», afferma una signora intenta a scattare una fotografia con lo smartphone. Non è l'unica. Anzi. Se c'è un dettaglio che balza all'occhio è come quanto creato sul lungolago di Ascona sia facilmente fotografabile e dunque di conseguenza "instagrammabile". C'è da scommetterci: certe immagini faranno il giro del mondo.
Lavoro per tutti
«Voi vedrete questa opera in tutto il suo splendore. Ma dietro ci sono tante ore di lavoro e di fatica», ci dice un operaio mostrandoci orgogliosamente le sue mani sporche e infreddolite.
«Questa è una grande opportunità anche per noi ristoratori. Verrà tantissima gente. Al 6 gennaio faremo i conti. Speriamo bene», sospira un esercente titolare di un locale situato proprio in riva al Verbano.
La magia del "Lake Dome"
Intanto ci dirigiamo verso quello che viene chiamato "Lake Dome". Una maxi cupola in fondo alla lunga pista.
Sbuca un altro operaio, che ci sintetizza il concetto: «Fuori dal "Dome" c'è un bosco incantato, tipicamente natalizio. All'interno invece un ambiente glamour, in cui si potrà bere, mangiare e divertirsi».
Ci viene il dubbio che forse potrebbe trattarsi di qualcosa di elitario. E allora entriamo nel cupolone. A quel punto ci imbattiamo in parte del team che si occuperà di servire i clienti. «Ma no – ci rassicurano all'unisono –. Questo è un posto per chiunque. State tranquilli. Siete tutti benvenuti».
La cerimonia di apertura
Il conto alla rovescia è iniziato. La succursale asconese di Winterland sarà battezzata ufficialmente nel tardo pomeriggio odierno. Per la precisione dalle 17.45 in poi.