E lasciando 24 ore di attesa spasmodica tra la cerimonia di apertura "regina" in Piazza Grande a Locarno, andata in scena ieri sera, e quella della serata di oggi, venerdì, ad Ascona.

Ben 700 metri di ghiaccio

Tio.ch ha avuto la possibilità di andare a curiosare in anteprima dietro le quinte di un progetto che ha fatto e farà discutere: 700 metri di ghiaccio su un lungolago non sono una cosa che si vede tutti i giorni. E infatti il primo impatto è disorientante. Ammaliante.