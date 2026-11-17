Il lupo a Brè, sbrana un camoscio a pochi passi dall'abitato
L'incontro è avvenuto domenica mattina: «Saranno stati cinquecento metri dal paese. È scappato immediatamente»
L'incontro è avvenuto domenica mattina: «Saranno stati cinquecento metri dal paese. È scappato immediatamente»
LUGANO - Un lupo a due passi dal paese. Anzi, due lupi. Perché domenica mattina, mentre un esemplare veniva avvistato passeggiare a Bellinzona, in zona Semine, un secondo canide è stato protagonista di un breve incontro ravvicinato a Brè, sopra Lugano.
«Dall’abitato saranno stati cinquecento metri in linea d’aria. Ma poco conta per un animale del genere. Stiamo parlando di un minuto di tragitto», racconta il protagonista dell'incontro, che si trovava nei boschi per la caccia tardo autunnale. Quando si sono incrociati, il canide stava pasteggiando. Una colazione a base di un piccolo di camoscio. «Quello che è strano è che abbia mangiato la testa per prima. Mai vista una cosa del genere. Di solito partono dalla pancia e dal dietro, dove ci sono le interiora, e dalla carne facile, come cosce e schiena».
L'animale non si è intrattenuto ─ il breve tête-à-tête è stato prontamente segnalato al guardiacaccia ─, lasciando sul posto gli abbondanti avanzi. «È scappato immediatamente», prosegue il nostro interlocutore, spiegando che «se non si tratta di un branco, per cui subentrano altre dinamiche» l'incontro con l'uomo «è rarissimo. Scappano prima che tu li veda 99 volte su cento».
Tuttavia, all'occhio esperto di chi i boschi li frequenta quella del lupo è una presenza che, per quanto discreta, si fa comunque notare. «Sono detentore della patente di caccia e da diverso tempo, due anni almeno, soprattutto nella zona in direzione della dogana, sono drasticamente calati gli effettivi di selvaggina. Questo sicuramente per predazioni ma anche per l'effetto "spavento"», ci dice. «Gli animali sentono l'odore e si dileguano».
Il lupo in paese
I due avvistamenti di domenica scorsa, 15 novembre, sono gli ultimi di una serie sempre più numerosa di episodi che hanno visto esemplari di lupi aggirarsi nelle vicinanze di zone abitate. Possiamo ricordare i casi di Faido, in primavera, e di Gorduno, agli inizi dell'anno. E ancora prima, tornando al 2025, quelli di Vergeletto, Arosio e Artore.
Una sequenza che ha reso il lupo protagonista anche di una densa serie di atti parlamentari. Ne possiamo contare quasi una decina nel solo 2026, tra interrogazioni, mozioni e iniziative cantonali. E proprio nell'ultima sessione parlamentare, il Gran Consiglio ha approvato con una larga maggioranza (59 voti) una mozione che chiede un rafforzamento del piano cantonale d'emergenza e misure di protezione più incisive per evitare la progressiva chiusura degli alpeggi considerati non proteggibili.
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