«Dall’abitato saranno stati cinquecento metri in linea d’aria. Ma poco conta per un animale del genere. Stiamo parlando di un minuto di tragitto», racconta il protagonista dell'incontro, che si trovava nei boschi per la caccia tardo autunnale. Quando si sono incrociati, il canide stava pasteggiando. Una colazione a base di un piccolo di camoscio. «Quello che è strano è che abbia mangiato la testa per prima. Mai vista una cosa del genere. Di solito partono dalla pancia e dal dietro, dove ci sono le interiora, e dalla carne facile, come cosce e schiena».