Lupo e alpeggi: il piano cantonale di emergenza va rafforzato

La minoranza condivideva invece le preoccupazioni per il futuro degli alpeggi, ma riteneva necessario distinguere tra protezione del bestiame e regolazione del lupo, presente sul territorio ticinese con 12 branchi per oltre 100 esemplari. Il Governo avrebbe già risposto a numerose richieste della mozione, ottenendo anche la possibilità di evitare lo scarico automatico dopo la prima predazione. «Questo non significa affatto che il problema sia risolto», ma gli strumenti necessari sono già disponibili. «La vera sfida non è scegliere tra lupo e allevatori, ma trovare le condizioni tali affinché entrambi continuino a far parte del nostro territorio», ha sottolineato Mobiglia. «Promettere strumenti che non possono essere attuati non significa aiutare» gli agricoltori. Anche i Verdi, ha spiegato Matteo Buzzi, pensano che il problema sia da affrontare con gli strumenti adeguati. «La sola regolazione del lupo non salverà gli alpeggi ticinesi: il rischio di predazioni sarà sempre presente». Serve quindi un aiuto urgente al settore, piuttosto che attendere «improbabili miracoli».

Il lupo non è il cattivo delle favole, ha evidenziato la socialista Simona Buri. «Nessuno vuole che la sua presenza porti alla scomparsa delle attività agricole nelle zone più discoste», ma bisogna scindere regolamentazione del lupo e protezione del bestiame. Allo stesso tempo, «questa distinzione non deve diventare un alibi». La maggioranza del gruppo socialista ha sposato le conclusioni del rapporto di maggioranza, auspicando ad esempio valutazioni ad hoc. «Non si tratta di scegliere tra lupo e agricoltura di montagna, ma di costruire un equilibrio». Posizione, questa, sostanzialmente sposata anche da Più Donne, che ha aderito al rapporto di minoranza, «pur mantenendo una posizione più prudente e restrittiva sugli abbattimenti».