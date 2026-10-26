Moody’s conferma il rating Aa3. Ma il debito resta elevato
La conferma del rating offre alla città condizioni migliori per accedere ai finanziamenti, rafforzando la fiducia degli investitori.
La conferma del rating offre alla città condizioni migliori per accedere ai finanziamenti, rafforzando la fiducia degli investitori.
LUGANO - Per il decimo anno consecutivo, l'agenzia Moody’s conferma il rating Aa3 con prospettiva stabile per la Città di Lugano. La valutazione, pubblicata il 23 ottobre 2026 nell'ambito della revisione periodica del profilo creditizio, riconosce la solidità dell'economia cittadina e della gestione finanziaria, pur evidenziando un livello di indebitamento ancora elevato.
Secondo Moody’s, il profilo creditizio di Lugano è sostenuto da un tessuto economico prospero e diversificato e da una governance solida. L'agenzia riconosce in particolare l'impegno delle autorità cittadine nel preservare l'equilibrio delle finanze pubbliche.
Il debito resta un elemento di attenzione
Nonostante gli sforzi compiuti sul fronte della gestione finanziaria, Moody’s sottolinea infatti che l'indebitamento della Città rimane elevato e continua a rappresentare un fattore da monitorare.
Il Municipio accoglie con soddisfazione la conferma del rating, soprattutto alla luce dell'attuale contesto internazionale, caratterizzato da tensioni geopolitiche, persistenti incertezze economiche e crescenti pressioni sui bilanci delle amministrazioni pubbliche.
Il mantenimento della valutazione Aa3 rappresenta inoltre un vantaggio concreto per le finanze cittadine: consente infatti a Lugano di beneficiare di un accesso agevolato al mercato dei capitali, ampliando le opportunità di ottenere finanziamenti a condizioni economiche favorevoli.