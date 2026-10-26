Un nuovo Comandante per la Polizia intercomunale del Piano

L’autorità politica e l’intero Corpo «desiderano esprimere un sentito e profondo ringraziamento al Comandante Sargenti per lo straordinario impegno e la dedizione dimostrati in questi importanti anni di servizio».

A lui va «un riconoscimento speciale per aver creduto con convinzione, fin dall'inizio, nel progetto di una polizia intercomunale: una visione lungimirante che ha permesso di plasmare la realtà odierna, forte di 30 dipendenti e attiva a tutela di 7 Comuni del comprensorio».