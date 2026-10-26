Un nuovo Comandante per la Polizia intercomunale del Piano
Marco Radaelli succede ad Alberto Sargenti, giunto alla meritata pensione, a partire dal 1 gennaio del 2027.
Marco Radaelli succede ad Alberto Sargenti, giunto alla meritata pensione, a partire dal 1 gennaio del 2027.
GORDOLA - Il Municipio di Gordola, congiuntamente alla Commissione della Polizia Intercomunale del Piano, comunica che nelle scorse settimane si è conclusa la procedura per la nomina del nuovo Comandante.
A partire dal 1° gennaio 2027, la guida del Corpo passerà al signor Marco Radaelli, che subentrerà al Comandante Alberto Sargenti, giunto al traguardo del pensionamento.
L’autorità politica e l’intero Corpo «desiderano esprimere un sentito e profondo ringraziamento al Comandante Sargenti per lo straordinario impegno e la dedizione dimostrati in questi importanti anni di servizio».
A lui va «un riconoscimento speciale per aver creduto con convinzione, fin dall'inizio, nel progetto di una polizia intercomunale: una visione lungimirante che ha permesso di plasmare la realtà odierna, forte di 30 dipendenti e attiva a tutela di 7 Comuni del comprensorio».
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