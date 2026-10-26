Il rogo sull'Allegra finisce davanti al Consiglio di Stato

Secondo quanto riportato dalla stampa, il fumo si sarebbe sviluppato con i passeggeri ancora a bordo e le fiamme dopo lo sbarco. In precedenza ci sarebbe già stato un surriscaldamento del filtro antiparticolato di un motore.

L’armatore Antonio Schmidt sostiene che i sistemi di bordo abbiano funzionato e che la causa non sia stata accertata. Per gli interroganti sono dichiarazioni da verificare.