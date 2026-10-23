Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

Nonostante le segnalazioni, i dati della polizia cantonale raccontano però una realtà meno allarmante. Tra il 2024 e il 2025, i furti «su o all'interno di un veicolo» della categoria cicli e ciclomotori leggeri sono diminuiti. E nel primo semestre del 2026 non si registrano variazioni particolarmente significative, sebbene il secondo trimestre abbia fatto segnare più casi rispetto al primo.

Secondo le forze dell'ordine, si tratta spesso di furti d'opportunità. Per ridurre il rischio, il consiglio è di togliere la batteria e gli accessori amovibili quando si parcheggia la bicicletta, assicurare il telaio e almeno una ruota a un punto fisso e sostituire i normali sistemi di fissaggio di selle e ruote con dispositivi antifurto.