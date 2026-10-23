Si schianta, fugge e torna a sdraiarsi accanto all'auto: «Avrebbe finto un malore»
Piazza Chauderon è stata teatro di un incidente senza conseguenze questo giovedì sera. Il conducente è fuggito dal luogo per poi tornarvi, sotto lo sguardo sbalordito dei passanti.
Piazza Chauderon è stata teatro di un incidente senza conseguenze questo giovedì sera. Il conducente è fuggito dal luogo per poi tornarvi, sotto lo sguardo sbalordito dei passanti.
LOSANNA - Un incidente piuttosto insolito ha attirato l'attenzione di numerosi passanti giovedì, poco prima delle 18, nel pieno dell'ora di punta a Losanna. Un'auto è uscita dal tunnel di Chauderon strisciando contro il muro e urtando diversi ostacoli lungo il percorso, prima di terminare la sua corsa contro un semaforo. Il tutto sotto gli occhi di numerose persone che stavano rientrando dal lavoro.
Ma è quanto accaduto successivamente a sollevare interrogativi. Secondo il racconto del commesso di un negozio affacciato sulla piazza, il conducente avrebbe abbandonato il veicolo per poi tornare sui propri passi. «L'uomo è fuggito. Insomma, è corso via per gettare qualcosa dall'altra parte della strada, poi è tornato e si è sdraiato accanto all'auto», ha raccontato il testimone.
Il conducente fermato
Le immagini dell'incidente hanno rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo decine di migliaia di visualizzazioni. Alcuni utenti sostengono di aver assistito alla stessa scena, affermando che il conducente avrebbe lasciato l'auto per poi «simulare» un malore poco prima dell'arrivo dei soccorritori e della polizia. Una ricostruzione che, al momento, resta affidata alle testimonianze.
La polizia municipale ha confermato di aver fermato il conducente, un giovane di 19 anni domiciliato nella regione. È stata inoltre aperta un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'accaduto.
Secondo i primi accertamenti, nell'incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo e non si registrano feriti. Diversi, invece, i danni materiali: oltre all'auto, che ha dovuto essere rimorchiata, sono stati danneggiati una colonnina e un semaforo.