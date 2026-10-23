Si schianta, fugge e torna a sdraiarsi accanto all'auto: «Avrebbe finto un malore»

Ma è quanto accaduto successivamente a sollevare interrogativi. Secondo il racconto del commesso di un negozio affacciato sulla piazza, il conducente avrebbe abbandonato il veicolo per poi tornare sui propri passi. «L'uomo è fuggito. Insomma, è corso via per gettare qualcosa dall'altra parte della strada, poi è tornato e si è sdraiato accanto all'auto», ha raccontato il testimone.