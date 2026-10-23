Nel 2027 Coop aumenta i salari dell'1,1 percento
L'accordo tra Coop e i sindacati introduce anche controlli indipendenti sulla parità salariale e investimenti nella formazione dei dipendenti.
BASILEA - Nel 2027 i dipendenti Coop beneficeranno di un nuovo aumento salariale. Le collaboratrici e i collaboratori soggetti al contratto collettivo di lavoro (CCL) che guadagnano meno di 4'900 franchi riceveranno un incremento di almeno l'1,1%. Per il resto del personale sono invece previsti adeguamenti individuali, con una crescita complessiva del monte salari dell'1,1%.
È quanto prevede l'accordo raggiunto tra Coop e i suoi partner sociali: i sindacati Unia, Syna/OCST, la Società degli impiegati del commercio Svizzera e l'Associazione degli impiegati Coop (AIC).
Salari cresciuti dell'11,5% in dieci anni
L'intesa si inserisce in una politica di adeguamenti salariali che, secondo quanto comunicato dall'azienda, prosegue da diversi anni. Nell'ultimo decennio gli stipendi del personale Coop sono aumentati complessivamente dell'11,5%, una crescita che, tenendo conto dell'inflazione, corrisponde al 3% in termini reali.
La cooperativa sottolinea inoltre che, dal 2000, i suoi collaboratori hanno beneficiato di un aumento salariale praticamente ogni anno.
Previdenza e formazione
Oltre agli incrementi degli stipendi, Coop evidenzia le condizioni offerte ai propri dipendenti. In particolare, l'azienda si fa carico di due terzi dei contributi alla cassa pensione, mentre la parte restante è a carico del personale.
Tra le altre prestazioni figurano premi di fedeltà, diverse agevolazioni e la possibilità di accedere a corsi di perfezionamento professionale, sia interni sia esterni. Misure che, secondo Coop, contribuiscono a rendere l'azienda uno dei datori di lavoro più attrattivi nel commercio al dettaglio svizzero.
Controlli indipendenti sulla parità salariale
Un altro aspetto riguarda la verifica dell'equità delle retribuzioni. Dall'aprile 2020 Coop affida a un ente indipendente il controllo periodico della propria struttura salariale.
Secondo quanto riferito dall'azienda, i certificati «Fair Compensation» e, dal 2026, «compFAIR» attestano il rispetto dei requisiti previsti per una politica retributiva equa e non discriminatoria, in conformità con la legge sulla parità dei sessi.
Coop presenta questi interventi come parte della propria responsabilità sociale in quanto società cooperativa.