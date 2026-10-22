Anche Pierre Alain Schnegg in corsa per il Consiglio federale
Il presidente del Governo bernese si candida alla successione di Guy Parmelin. L'UDC punta su un esponente francofono.
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Il presidente del Governo bernese si candida alla successione di Guy Parmelin. L'UDC punta su un esponente francofono.
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BERNA - Si aggiunge un nuovo nome alla corsa per la successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. Il presidente del Consiglio di Stato bernese Pierre Alain Schnegg ha annunciato la propria candidatura. A comunicarlo oggi è stata la sezione cantonale bernese dell'UDC.
Originario del Giura bernese, Schnegg viene presentato dal suo partito come un esponente esperto della Svizzera romanda. «Si presenta un membro di un esecutivo proveniente dalla Svizzera romanda, francofono ed esperto, che si è fatto un nome come uomo d'azione ben organizzato, dotato di elevate capacità dirigenziali e di grande determinazione», sottolinea l'UDC bernese in un comunicato.
La sezione cantonale ritiene che la sua candidatura completi idealmente la rosa degli aspiranti al seggio lasciato vacante dal vodese Parmelin, aumentando le possibilità che il 9 dicembre venga eletto un rappresentante francofono in Consiglio federale. Secondo il partito, Schnegg possiede tutte le qualifiche necessarie per assumere l'incarico.
Dieci anni nel Governo bernese
Schnegg siede nel Consiglio di Stato bernese dal 2016 e da allora dirige il Dipartimento della sanità, degli affari sociali e dell'integrazione. Nato il 13 dicembre 1962 a Bévilard, nel Canton Berna, l'ex imprenditore vive nella vicina Champoz. È sposato e padre di quattro figli.
L'UDC Svizzera è stata informata oggi della candidatura. Schnegg si aggiunge così ad altri due esponenti che hanno già annunciato la propria disponibilità: la consigliera nazionale ginevrina Céline Amaudruz e il consigliere nazionale solettese Rémy Wyssmann.
Le sezioni cantonali dell'UDC hanno tempo fino a domani a mezzogiorno per sottoporre eventuali ulteriori candidature alla commissione di selezione. Sarà poi il gruppo parlamentare del partito, il 20 novembre, a decidere quali nomi proporre per l'elezione in Consiglio federale, in programma il 9 dicembre.