Anche Pierre Alain Schnegg in corsa per il Consiglio federale

La sezione cantonale ritiene che la sua candidatura completi idealmente la rosa degli aspiranti al seggio lasciato vacante dal vodese Parmelin, aumentando le possibilità che il 9 dicembre venga eletto un rappresentante francofono in Consiglio federale. Secondo il partito, Schnegg possiede tutte le qualifiche necessarie per assumere l'incarico.

Dieci anni nel Governo bernese

Schnegg siede nel Consiglio di Stato bernese dal 2016 e da allora dirige il Dipartimento della sanità, degli affari sociali e dell'integrazione. Nato il 13 dicembre 1962 a Bévilard, nel Canton Berna, l'ex imprenditore vive nella vicina Champoz. È sposato e padre di quattro figli.