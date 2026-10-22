Abitare costa sempre di più: uno svizzero su 6 spende oltre un terzo del reddito

«Per quanto riguarda i costi abitativi mensili, la proprietà sembra spesso più conveniente dell'affitto: si dimentica però spesso che una parte considerevole del capitale proprio è immobilizzata nella casa o nell'appartamento», sottolinea Büsser. «Questo denaro non può essere investito e generare rendimento. Inoltre, si aggiungono le spese di manutenzione, le ristrutturazioni e le riparazioni più importanti. La proprietà può essere interessante a lungo termine, ma non è automaticamente più conveniente», conclude lo specialista.