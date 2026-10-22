Siti svizzeri spenti per una falla in PHP: incertezza sulle conseguenze

Anche all'interno dell'amministrazione federale sono state individuate applicazioni basate su PHP coinvolte dalla vulnerabilità. Le autorità competenti sono state informate e invitate a installare rapidamente gli aggiornamenti di sicurezza. L'UFCS non ha però precisato quali siano le applicazioni interessate e non dispone ancora di un quadro completo sullo stato degli aggiornamenti.

Diversi siti web disattivati per precauzione

Le prime conseguenze si sono già fatte sentire. Mercoledì diversi siti web svizzeri sono stati temporaneamente disattivati e alcune applicazioni sospese a titolo preventivo. Tra i servizi coinvolti figurano i portali del Cantone di Basilea Città e alcune applicazioni utilizzate da università e scuole universitarie svizzere.