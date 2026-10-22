Oltre 630mila persone guardano partite in streaming illegali

«StreamSafe» - questo il nome della campagna - interesserà tutto il paese. L'obiettivo è raggiungere il pubblico negli stadi di calcio e di hockey, in televisione, al cinema e su altri media. Dell'alleanza promotrice fanno parte Swiss Football League (SFL), National League di hockey, LaLiga, Bundesliga, Premier League, UEFA, Canal+, Swisscom e Blue Sport, Sunrise e MySports, Sky, One+, DAZN e Nagravision.

«I ricavi dai diritti dei mezzi di comunicazione costituiscono una base importante per lo sviluppo del calcio professionistico svizzero», argomenta Claudius Schäfer, CEO di SFL, citato in un comunicato. «Lo streaming illegale mette a rischio queste entrate e, in ultima analisi, danneggia le squadre e l'intero mondo dello sport».