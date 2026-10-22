Fuochi d'artificio: «No a un divieto nazionale»

Per il Consiglio federale, il testo si spinge troppo lontano. Pur essendo consapevole che il rumore possa avere conseguenze negative per le persone, gli animali e l’ambiente, crede tuttavia che tali inconvenienti siano limitati, tanto nello spazio che nel tempo.

I fuochi d’artificio sono una tradizione indissolubilmente legata alle festività, ad esempio il 1° agosto e Capodanno. Per il Governo non è necessario imporre nuove restrizioni.