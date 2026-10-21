Federer lo sa per esperienza personale. Da junior era infatti tra i migliori in Svizzera, dove conquistò titoli nazionali nelle categorie U12, U14 e U16. A livello internazionale, però, raggiunse la vetta della classifica mondiale solo a 16 o 17 anni. «A volte lo sviluppo arriva più tardi», ha spiegato. Per questo, genitori e allenatori dovrebbero avere pazienza. Non tutti i tornei giovanili sono decisivi: ciò che conta davvero è la crescita nel corso degli anni.