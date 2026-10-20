Riscatto Lugano: i bianconeri sbancano Ginevra

La partita prende una direzione precisa già nei primi venti minuti, dominati dagli uomini di Mitell e chiusi sul 4-0. Dopo un avvio combattuto, con entrambe le squadre alle prese con numerose assenze - ben dieci per i granata e cinque per i ticinesi - sono gli ospiti a sbloccare il risultato con un bel tiro al volo di Sanford, servito dal fido Fazzini. Passano appena quattro minuti e l'americano restituisce il favore: il numero 17 finalizza una ripartenza in due contro uno e supera Charlin. Il Lugano è incontenibile e alla seconda superiorità numerica cala il tris con Innala. Ma non è finita: altri quattro minuti e arriva anche il poker, firmato dal capitano Thürkauf, il più rapido a ribadire in rete un disco finito sul palo. Per Charlin la serata finisce qui: al suo posto entra l'ex bianconero Van Pottelberghe.