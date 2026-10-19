Violenta rissa in un locale: morto un giovane di 27 anni
Il ragazzo è deceduto in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate. La polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 42 anni.
TUGGEN - Un 27enne è deceduto in ospedale a seguito di una rissa nel Canton Svitto.
Una rissa in un locale è costata la vita a un 27enne nel Canton Svitto. La vittima, un cittadino tedesco, è deceduto in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate nel corso della colluttazione.
L'allarme è scattato domenica poco prima dell'una di notte, quando la polizia ha ricevuto una segnalazione di una rissa in un locale di Tuggen.
Diverse pattuglie sono state immediatamente inviate sul posto. Gli agenti hanno isolato la zona e avviato i primi accertamenti.
Durante l'alterco, il 27enne ha riportato ferite gravissime. Dopo essere stato soccorso dai paramedici, è stato trasportato in elicottero in un ospedale fuori cantone. Nonostante le cure, l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate.
Nell'ambito delle indagini, domenica sera la polizia cantonale di Svitto ha arrestato un cittadino svizzero di 42 anni.