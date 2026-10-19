Lindt & Sprüngli: via il CEO

A fine settembre il gruppo ha rivisto per la seconda volta quest'anno le proprie previsioni sui ricavi. Per il 2026 si attende ora una crescita organica compresa tra lo 0 e il 2%, contro il 6-8% previsto inizialmente. Oltre ai prezzi elevati, sull'attività ha pesato anche l'estrema ondata di caldo che quest'estate ha investito tutta Europa. Il secondo allarme sui risultati ha pesato anche in borsa, dove il titolo ha subito un forte calo.