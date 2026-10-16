Sinner, due piccioni con una fava?
Per Roddick, non è solo il ginocchio a far soffrire Sinner
«Dopo tre o quattro anni vissuti ai massimi livelli il fisico ti presenta il conto».
Per Roddick, non è solo il ginocchio a far soffrire Sinner
«Dopo tre o quattro anni vissuti ai massimi livelli il fisico ti presenta il conto».
MONTE CARLO - Era atteso a Shanghai invece, consulto medico dopo consulto medico, in campo non tornerà prima dell’anno nuovo. Una stagione cominciata tra successi e applausi si chiuderà con dolore e preoccupazione per Jannik Sinner il quale, fermato da un ginocchio malconcio, rimarrà a lungo a secco di punti ATP e per questo perderà la vetta della classifica.
Il tentativo di “recupero” del campione italiano è visto con sospetto da tutti quelli che, a corto di notizie, sono infastiditi dal silenzio attorno alle reali cause dello stop. Cosa sta succedendo davvero? Cosa gli è capitato? Quando tornerà?
A smorzare i toni ci ha pensato Andy Roddick, che ha spezzato una lancia in favore dell’altoatesino.
«Cosa sarebbe successo se dopo Wimbledon avesse detto, per esempio, che si sarebbe dovuto fermare solo per un mese? Tutti avrebbero fatto il conto alla rovescia. E in caso di un ulteriore contrattempo? Condividere ogni singola fase del percorso di recupero significherebbe anche spiegare ogni piccolo cambiamento. Chi vuole condividere è giusto che lo faccia, ma non tutti la pensano in questo modo. E, comunque, noi non abbiamo il diritto di sapere tutto. Per quel che mi riguarda, posso dire che, a differenza dei big three, ai quali viene spesso accostato, Jannik, come d’altronde anche Alcaraz, ha dimostrato che dopo tre o quattro anni vissuti ai massimi livelli il fisico ti presenta il conto. Credo quindi che oltre al ginocchio Sinner stia facendo un discorso più ampio, un percorso diverso. Potrebbe aver deciso di fermarsi fino a fine anno per risolvere tutti i piccoli problemi fisici che ha, cogliendo così i classici due piccioni con una fava. La mia è solo un’ipotesi, ma se fossi al suo posto, lo considererei logico. Anziché affrettare il rientro, controllare tutto approfonditamente».