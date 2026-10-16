Cerca e trova immobili
Segnalaci
Serie A
LIVE
1° tempo
Frosinone
0
Sassuolo
0
Serie A
National League
LIVE
2P
Bienne
1
Ajoie
3
National League
National League
LIVE
2P
EHC Kloten
0
Ambrì
4
National League
National League
LIVE
2P
Ginevra
0
Langnau
2
National League
National League
LIVE
2P
Lugano
1
Davos
1
National League
National League
LIVE
2P
Berna
1
Lausanne HC
1
National League
National League
LIVE
2P
Zurigo
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
0
National League
TENNIS

Sinner, due piccioni con una fava?

Per Roddick, non è solo il ginocchio a far soffrire Sinner
Sinner, due piccioni con una fava?
Independent Photo Agency
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+1
Sinner, due piccioni con una fava?
Per Roddick, non è solo il ginocchio a far soffrire Sinner
«Dopo tre o quattro anni vissuti ai massimi livelli il fisico ti presenta il conto».
TENNIS: Risultati e classifiche

MONTE CARLO - Era atteso a Shanghai invece, consulto medico dopo consulto medico, in campo non tornerà prima dell’anno nuovo. Una stagione cominciata tra successi e applausi si chiuderà con dolore e preoccupazione per Jannik Sinner il quale, fermato da un ginocchio malconcio, rimarrà a lungo a secco di punti ATP e per questo perderà la vetta della classifica.

Il tentativo di “recupero” del campione italiano è visto con sospetto da tutti quelli che, a corto di notizie, sono infastiditi dal silenzio attorno alle reali cause dello stop. Cosa sta succedendo davvero? Cosa gli è capitato? Quando tornerà?

A smorzare i toni ci ha pensato Andy Roddick, che ha spezzato una lancia in favore dell’altoatesino. 

«Cosa sarebbe successo se dopo Wimbledon avesse detto, per esempio, che si sarebbe dovuto fermare solo per un mese? Tutti avrebbero fatto il conto alla rovescia. E in caso di un ulteriore contrattempo? Condividere ogni singola fase del percorso di recupero significherebbe anche spiegare ogni piccolo cambiamento. Chi vuole condividere è giusto che lo faccia, ma non tutti la pensano in questo modo. E, comunque, noi non abbiamo il diritto di sapere tutto. Per quel che mi riguarda, posso dire che, a differenza dei big three, ai quali viene spesso accostato, Jannik, come d’altronde anche Alcaraz, ha dimostrato che dopo tre o quattro anni vissuti ai massimi livelli il fisico ti presenta il conto. Credo quindi che oltre al ginocchio Sinner stia facendo un discorso più ampio, un percorso diverso. Potrebbe aver deciso di fermarsi fino a fine anno per risolvere tutti i piccoli problemi fisici che ha, cogliendo così i classici due piccioni con una fava. La mia è solo un’ipotesi, ma se fossi al suo posto, lo considererei logico. Anziché affrettare il rientro, controllare tutto approfonditamente». 

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
andy roddickatpclassificaginocchioinfortuniojannik sinnerrecuperosport
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«La mia vita con 1061 franchi al mese»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
48
83

«La mia vita con 1061 franchi al mese»

Medico in carcere per presunti reati sessuali
LIVE
LOCARNESE
1 gior

Medico in carcere per presunti reati sessuali

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
2
32

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»

Cronaca di un massacro
LIVE
CANTONE / ITALIA
14 ore
6
36

Cronaca di un massacro

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri
LIVE
FRANCIA
2 gior
2
11

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri

Tentato omicidio, un arresto nel Luganese
LIVE
CANTONE
1 gior
17
45

Tentato omicidio, un arresto nel Luganese

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
20

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli
LIVE
CHIASSO
2 gior
48
54

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer
LIVE
BELGIO
2 gior

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer

70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»
LIVE
ZURIGO
1 gior
17
76

70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa
LIVE
LOCARNESE
2 gior

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»
LIVE
SVIZZERA/USA
2 gior
16
136

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»

Ritrovata la 19enne scomparsa
LIVE
CANTONE
1 gior

Ritrovata la 19enne scomparsa

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro
LIVE
CANTONE
1 gior
11

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie
LIVE
ZURIGO
1 gior
19
121

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie

Una lettera shock scuote GastroTicino
LIVE
CANTONE
5 ore
14
57

Una lettera shock scuote GastroTicino

Dal sole alla pioggia intensa, un weekend a due volti
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
9 ore
9
45

Dal sole alla pioggia intensa, un weekend a due volti

Stesso prezzo, ma dura il doppio
LIVE
CANTONE
8 ore
2
23

Stesso prezzo, ma dura il doppio

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»
LIVE
CANTONE
1 gior
72
98

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»
LIVE
HOCKEY
2 gior
2
30

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
13

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione
LIVE
QUINTO
3 gior

Tragedia al Ritom: scoperta la causa dell'esplosione

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?
LIVE
CHIASSO
2 gior
71
70

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»
LIVE
CANTONE
2 gior
71
93

La protesta dei neolaureati in Ticino: «Dopo la laurea solo stage malpagati»

Chi non lavora, non va in pensione
LIVE
SVIZZERA
3 gior
82
245

Chi non lavora, non va in pensione

Niente vacanze, ristoranti e sport. Sono i poveri del Ticino
LIVE
LUGANO
1 gior
46
110

Niente vacanze, ristoranti e sport. Sono i poveri del Ticino

Invita a casa una donna conosciuta online, poi la brutta scoperta
LIVE
SOLETTA
7 ore
12
56

Invita a casa una donna conosciuta online, poi la brutta scoperta

Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale
LIVE
BELGIO
1 gior
9
16

Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale

Easy Work chiude, ma loro non si arrendono: «Ripartiamo con coraggio»
LIVE
CANTONE
12 ore
22
62

Easy Work chiude, ma loro non si arrendono: «Ripartiamo con coraggio»

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video
LIVE
BELLINZONA
1 gior
3
29

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4
23

Perché gli hacker stanno prendendo di mira le casse pensioni

«Zali? Sul piano umano gli sono vicino. Doveva tenere duro»
LIVE
CANTONE
21 ore
12
109

«Zali? Sul piano umano gli sono vicino. Doveva tenere duro»

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
19
67

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino

La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
66

La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari
LIVE
SVIZZERA
1 gior
32
106

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»
LIVE
CANTONE
4 gior
13

«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»

Basta un incidente e tutto si ferma
LIVE
LUGANO
2 gior
79

Basta un incidente e tutto si ferma

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino
LIVE
LUGANO
2 gior
4
29

Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona
LIVE
ITALIA
1 gior
21
58

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
1
10

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)

Adolescente si risveglia nella bara durante il funerale: indagine sui genitori
LIVE
GUATEMALA
13 ore
13

Adolescente si risveglia nella bara durante il funerale: indagine sui genitori

Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud
LIVE
MONTECENERI
1 gior
1
15

Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud

Una Migros nuova di zecca
LIVE
BIASCA
2 gior
22

Una Migros nuova di zecca

Easy Work chiude i battenti: a rischio 264 posti di lavoro
LIVE
CHIASSO
2 gior
7
24

Easy Work chiude i battenti: a rischio 264 posti di lavoro

A Bellinzona è fiorito un giardino... di carta
LIVE
BELLINZONA
22 ore
6
56

A Bellinzona è fiorito un giardino... di carta

Nuova avventura per Mauro Pini
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
10
17

Nuova avventura per Mauro Pini

ULTIME NOTIZIE SPORT
Tennis verso una rivoluzione?
LIVE
TENNIS
4 ore
4

Tennis verso una rivoluzione?

Tennista imbroglione squalificato fino al 2050
LIVE
TENNIS
7 ore
3
12

Tennista imbroglione squalificato fino al 2050

Per la salute, per il conto in banca: Belinda Bencic raggiunge Lara Gut-Behrami
LIVE
TENNIS
9 ore
1
13

Per la salute, per il conto in banca: Belinda Bencic raggiunge Lara Gut-Behrami

Vittoria per Roberto e Simone Barin a Monza
LIVE
AUTOMOBILISMO
11 ore
3

Vittoria per Roberto e Simone Barin a Monza

Avversari in difficoltà, è un venerdì da sfruttare per Ambrì e Lugano
LIVE
NATIONAL LEAGUE
13 ore
2

Avversari in difficoltà, è un venerdì da sfruttare per Ambrì e Lugano

«Parlare di fortuna è una mancanza di rispetto»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
22 ore
17
51

«Parlare di fortuna è una mancanza di rispetto»

Disagi in tribuna, il Lugano prende posizione
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
22 ore
12
27

Disagi in tribuna, il Lugano prende posizione

Un grande Lugano si regala un debutto europeo da sogno
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
76
120

Un grande Lugano si regala un debutto europeo da sogno

Preso Romano, perso Tresoldi: scippo e controscippo Italia
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
1 gior
10
33

Preso Romano, perso Tresoldi: scippo e controscippo Italia

Shock per Kilde: subisce un altro grave infortunio
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
2
31

Shock per Kilde: subisce un altro grave infortunio