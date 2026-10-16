Sinner, due piccioni con una fava?

A smorzare i toni ci ha pensato Andy Roddick, che ha spezzato una lancia in favore dell’altoatesino.

«Cosa sarebbe successo se dopo Wimbledon avesse detto, per esempio, che si sarebbe dovuto fermare solo per un mese? Tutti avrebbero fatto il conto alla rovescia. E in caso di un ulteriore contrattempo? Condividere ogni singola fase del percorso di recupero significherebbe anche spiegare ogni piccolo cambiamento. Chi vuole condividere è giusto che lo faccia, ma non tutti la pensano in questo modo. E, comunque, noi non abbiamo il diritto di sapere tutto. Per quel che mi riguarda, posso dire che, a differenza dei big three, ai quali viene spesso accostato, Jannik, come d’altronde anche Alcaraz, ha dimostrato che dopo tre o quattro anni vissuti ai massimi livelli il fisico ti presenta il conto. Credo quindi che oltre al ginocchio Sinner stia facendo un discorso più ampio, un percorso diverso. Potrebbe aver deciso di fermarsi fino a fine anno per risolvere tutti i piccoli problemi fisici che ha, cogliendo così i classici due piccioni con una fava. La mia è solo un’ipotesi, ma se fossi al suo posto, lo considererei logico. Anziché affrettare il rientro, controllare tutto approfonditamente».