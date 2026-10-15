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Kilde: rottura del tendine d'Achille

Il norvegese si è procurato un grave infortunio in allenamento
Kilde: rottura del tendine d'Achille
IMAGO / NurPhoto
di 20min.ch | Nino Vinzens
Kilde: rottura del tendine d'Achille
Il norvegese si è procurato un grave infortunio in allenamento
SPORT: Risultati e classifiche

CILE - Una notizia scioccante per Aleksander Aamodt Kilde. Il 34enne è caduto durante un allenamento di discesa in Cile, riportando un brutto infortunio. Si teme la rottura del tendine d'Achille, ma saranno gli esami previsti nelle prossime ore a confermare l'entità del danno.

Il norvegese era già stato vittima di un grave incidente nel 2024, quando una caduta a Wengen gli aveva provocato la lussazione di una spalla e una profonda ferita al polpaccio, costringendolo a un lungo calvario lontano dalle gare.

Dopo diverse operazioni era tornato in Coppa del mondo a fine 2025 ma aveva dovuto rinunciare ai Giochi olimpici di Milano-Cortina nel febbraio 2026. Vincitore del grande globo di cristallo nel 2020 e di 21 gare di Coppa del mondo, Kilde conta anche due medaglie olimpiche (argento e bronzo) conquistate a Pechino nel 2022 e due medaglie d'argento ai Mondiali di Courchevel nel 2023.

SCI ALPINO
Kilde, lo spavento, la preoccupazione


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