Kilde: rottura del tendine d'Achille

Il norvegese era già stato vittima di un grave incidente nel 2024, quando una caduta a Wengen gli aveva provocato la lussazione di una spalla e una profonda ferita al polpaccio, costringendolo a un lungo calvario lontano dalle gare.

Dopo diverse operazioni era tornato in Coppa del mondo a fine 2025 ma aveva dovuto rinunciare ai Giochi olimpici di Milano-Cortina nel febbraio 2026. Vincitore del grande globo di cristallo nel 2020 e di 21 gare di Coppa del mondo, Kilde conta anche due medaglie olimpiche (argento e bronzo) conquistate a Pechino nel 2022 e due medaglie d'argento ai Mondiali di Courchevel nel 2023.