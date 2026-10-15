Kilde: rottura del tendine d'Achille
Il norvegese si è procurato un grave infortunio in allenamento
Il norvegese si è procurato un grave infortunio in allenamento
CILE - Una notizia scioccante per Aleksander Aamodt Kilde. Il 34enne è caduto durante un allenamento di discesa in Cile, riportando un brutto infortunio. Si teme la rottura del tendine d'Achille, ma saranno gli esami previsti nelle prossime ore a confermare l'entità del danno.
Il norvegese era già stato vittima di un grave incidente nel 2024, quando una caduta a Wengen gli aveva provocato la lussazione di una spalla e una profonda ferita al polpaccio, costringendolo a un lungo calvario lontano dalle gare.
Dopo diverse operazioni era tornato in Coppa del mondo a fine 2025 ma aveva dovuto rinunciare ai Giochi olimpici di Milano-Cortina nel febbraio 2026. Vincitore del grande globo di cristallo nel 2020 e di 21 gare di Coppa del mondo, Kilde conta anche due medaglie olimpiche (argento e bronzo) conquistate a Pechino nel 2022 e due medaglie d'argento ai Mondiali di Courchevel nel 2023.