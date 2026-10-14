Rimonta clamorosa del Real a Roma
I giallorossi hanno buttato via la partita subendo nel finale ben tre gol da calcio d'angolo. Il PSG vince sul campo del City
A segno Manzambi nel 6-0 dell'Aston Villa sul Fenerbahce.
I giallorossi hanno buttato via la partita subendo nel finale ben tre gol da calcio d'angolo. Il PSG vince sul campo del City
A segno Manzambi nel 6-0 dell'Aston Villa sul Fenerbahce.
|95
|Pierluigi Gollini
|23
|Gianluca Mancini 63'
|5
|Evan N'Dicka
|22
|Mario Hermoso 81'
|20
|Nahuel Molina
|15
|Marten de Roon
|17
|Manu Kone 17'
|43
|Wesley Vinicius Franca Lima
|21
|Paulo Dybala 46'
|14
|Donyell Malen
|18
|Matias Soule 63'
|70
|Giorgio De Marzi
|2
|Devyne Rensch
|9
|Santiago Castro
|86
|Rodrigo Mora 46'
|61
|Niccolo Pisilli 17'
|3
|Konstantinos Koulierakis 81'
|77
|Emanuele Lulli
|7
|Lorenzo Pellegrini 63'
|87
|Daniele Ghilardi
|32
|Devis Vasquez
|26
|Leonardo Balerdi 63'
|Thibaut Courtois
|1
|59' Denzel Dumfries
|24
|Antonio Ruediger
|22
|Ibrahima Konate
|16
|79' Marc Cucurella
|17
|Federico Valverde
|8
|70' Aurelien Tchouameni
|14
|79' Yan Diomande
|25
|Jude Bellingham
|5
|59' Vinicius de Oliveira
|7
|Kylian Mbappe
|10
|Eduardo Camavinga
|6
|Dean Huijsen
|4
|59' Arda Guler
|15
|79' Carlos Espi
|19
|79' Alvaro Carreras
|18
|70' Bernardo Silva
|20
|Trent Alexander-Arnold
|12
|Thiago Pitarch
|27
|Brahim Diaz
|21
|59' Endrick Felipe Moreira de Sousa
|9
|Andriy Lunin
|13
|Sergio Mestre
|26
ROMA - Una prestazione di spessore fino all'80' non è bastata alla Roma, in una notte speciale per il popolo giallorosso, segnata dal ritorno all'Olimpico dell'amatissimo José Mourinho. Avanti 3-1 fino all'83' grazie a una sontuosa doppietta del solito Malen, i giallorossi si sono fatti rimontare e superare nel finale dalle reti in otto minuti di Espì, Endrick e Rudiger (tutte e tre nate da un corner!). Una doccia gelata per la squadra di Gasperini, che nel primo tempo aveva trovato il vantaggio con De Roon, a cui aveva poi risposto Mbappé.
Nell'altro big match della serata, i campioni in carica del PSG si sono imposti per 4-2 sul campo del Manchester City. Travolgente il primo tempo dei parigini, a segno tre volte con Doué, Dembélé e Vitinha. Nella ripresa, la doppietta di Haaland è stata intramezzata dal quarto gol francese siglato da Akliouche.
Sorprendente sconfitta del Borussia Dortmund sul campo del Bodo Glimt per 1-0, decisivo il sigillo di Sjøvold, mentre l'Aston Villa si è sbarazzato con un secco 6-0 del Fenerbahce anche grazie alla rete (il momentaneo 1-0) siglato dal nazionale elvetico Manzambi.
Così gli altri risultati: Betis-Porto 3-2, Shakhtar-AEK 3-1, Slovan Bratislava-Stoccarda 0-3.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Paris Saint Germain
|2
|6
|2
|0
|0
|10
|3
|7
|2
|Barcelona
|2
|6
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|3
|Aston Villa
|2
|6
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|4
|Vfb Stuttgart
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|5
|Liverpool FC
|2
|6
|2
|0
|0
|8
|4
|4
|6
|Sporting CP
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|Arsenal FC
|2
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|8
|Real Madrid
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|4
|2
|9
|Real Betis
|2
|6
|2
|0
|0
|6
|4
|2
|10
|Bayern Monaco
|2
|4
|1
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|Shakhtar Donetsk
|2
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|12
|Como
|2
|3
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|13
|Manchester United
|2
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|14
|Villarreal CF
|2
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|15
|Atletico Madrid
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|16
|Club Brugge
|2
|3
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|17
|Manchester City
|2
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|18
|Borussia Dortmund
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|19
|Lens
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|20
|Aek Athens
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|21
|Rb Leipzig
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|22
|Sabah FK
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|23
|Feyenoord Rotterdam
|2
|3
|1
|0
|1
|4
|7
|-3
|24
|Bodoe/Glimt
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|5
|-4
|25
|Roma
|2
|1
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|26
|PSV Eindhoven
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|27
|Viking
|2
|1
|0
|1
|1
|4
|6
|-2
|28
|Fenerbahce Istanbul
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|29
|Inter
|2
|0
|0
|0
|2
|4
|6
|-2
|30
|FC Porto
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|31
|Slavia Prague
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|32
|Napoli
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|33
|LASK
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|34
|Lille
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|35
|Galatasaray
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|36
|Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|9
|-8