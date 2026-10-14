Rimonta clamorosa del Real a Roma

ROMA - Una prestazione di spessore fino all'80' non è bastata alla Roma, in una notte speciale per il popolo giallorosso, segnata dal ritorno all'Olimpico dell'amatissimo José Mourinho. Avanti 3-1 fino all'83' grazie a una sontuosa doppietta del solito Malen, i giallorossi si sono fatti rimontare e superare nel finale dalle reti in otto minuti di Espì, Endrick e Rudiger (tutte e tre nate da un corner!). Una doccia gelata per la squadra di Gasperini, che nel primo tempo aveva trovato il vantaggio con De Roon, a cui aveva poi risposto Mbappé.