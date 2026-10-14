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Rimonta clamorosa del Real a Roma

I giallorossi hanno buttato via la partita subendo nel finale ben tre gol da calcio d'angolo. Il PSG vince sul campo del City
Rimonta clamorosa del Real a Roma
IMAGO / ABACAPRESS
di Fabrizio BerettaGiornalista
Rimonta clamorosa del Real a Roma
I giallorossi hanno buttato via la partita subendo nel finale ben tre gol da calcio d'angolo. Il PSG vince sul campo del City
A segno Manzambi nel 6-0 dell'Aston Villa sul Fenerbahce.
Champions League14.10.2026
Roma
3 - 4
Real Madrid
CALCIO: Risultati e classifiche

ROMA - Una prestazione di spessore fino all'80' non è bastata alla Roma, in una notte speciale per il popolo giallorosso, segnata dal ritorno all'Olimpico dell'amatissimo José Mourinho. Avanti 3-1 fino all'83' grazie a una sontuosa doppietta del solito Malen, i giallorossi si sono fatti rimontare e superare nel finale dalle reti in otto minuti di Espì, Endrick e Rudiger (tutte e tre nate da un corner!). Una doccia gelata per la squadra di Gasperini, che nel primo tempo aveva trovato il vantaggio con De Roon, a cui aveva poi risposto Mbappé.

Nell'altro big match della serata, i campioni in carica del PSG si sono imposti per 4-2 sul campo del Manchester City. Travolgente il primo tempo dei parigini, a segno tre volte con Doué, Dembélé e Vitinha. Nella ripresa, la doppietta di Haaland è stata intramezzata dal quarto gol francese siglato da Akliouche.

Sorprendente sconfitta del Borussia Dortmund sul campo del Bodo Glimt per 1-0, decisivo il sigillo di Sjøvold, mentre l'Aston Villa si è sbarazzato con un secco 6-0 del Fenerbahce anche grazie alla rete (il momentaneo 1-0) siglato dal nazionale elvetico Manzambi.

Così gli altri risultati: Betis-Porto 3-2, Shakhtar-AEK 3-1, Slovan Bratislava-Stoccarda 0-3.

CHAMPIONS LEAGUE
Esordio in trasferta amaro per il Como

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CLASSIFICA
Champions League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Paris Saint Germain262001037
2Barcelona26200927
3Aston Villa26200927
4Vfb Stuttgart26200615
5Liverpool FC26200844
6Sporting CP26200514
7Arsenal FC26200404
8Real Madrid26200642
9Real Betis26200642
10Bayern Monaco24110835
11Shakhtar Donetsk24110422
12Como23101642
13Manchester United23101422
14Villarreal CF23101541
15Atletico Madrid23101321
16Club Brugge23101660
17Manchester City23101440
18Borussia Dortmund23101330
19Lens2310134-1
20Aek Athens2310123-1
21Rb Leipzig2310124-2
22Sabah FK2310124-2
23Feyenoord Rotterdam2310147-3
24Bodoe/Glimt2310115-4
25Roma2101145-1
26PSV Eindhoven2101112-1
27Viking2101146-2
28Fenerbahce Istanbul2101117-6
29Inter2000246-2
30FC Porto2000225-3
31Slavia Prague2000225-3
32Napoli2000214-3
33LASK2000237-4
34Lille2000226-4
35Galatasaray2000227-5
36Slovan Bratislava2000219-8
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 15.10.2026 00:10
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