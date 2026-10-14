Infantino promette 25 milioni di dollari a ciascuno dei paesi membri
Scosso da un grave movimento di contestazione in seguito alla sua proposta di aprire la Fifa ai capitali privati, il presidente sembra stia per trovare gli argomenti per la sua rielezione.
ZURIGO - La Fifa presenterà giovedì, durante la riunione del suo Consiglio, un piano di sviluppo da 6,35 miliardi di dollari per i prossimi quattro anni. Lo ha appreso mercoledì l’AFP da una fonte vicina al dossier.
Per finanziare l’aumento dei fondi destinati allo sviluppo nel ciclo 2027-2030, la Fifa attingerebbe in parte alle proprie riserve finanziarie, dopo il successo commerciale dei Mondiali 2026. Il piano prevede la distribuzione di risorse alle 211 federazioni affiliate e alle confederazioni regionali. In particolare, ciascuna federazione riceverebbe 25 milioni di dollari, una cifra nettamente superiore a quella inizialmente prevista.
La proposta arriva un mese dopo la richiesta avanzata da Aleksander Ceferin, presidente della confederazione europea (UEFA), e Victor Montagliani, alla guida della Concacaf (la confederazione del Nord e Centro America e dei Caraibi). I due avevano chiesto alla Fifa di versare «almeno 10 milioni di dollari» supplementari a ciascuna federazione.
Il piano potrebbe essere approvato già giovedì
Il piano dovrà essere approvato giovedì a Zurigo, dove il presidente della Fifa Gianni Infantino e gli altri 36 membri del Consiglio, l'organo esecutivo del calcio mondiale, si riuniranno a porte chiuse a partire dalle 11. Sarà la prima riunione del Consiglio dal 28 aprile e si terrà in un clima di tensioni sulla governance del calcio mondiale. Quest'estate, infatti, Infantino aveva annunciato l'intenzione di aprire la Fifa agli investitori privati, ma il progetto era stato abbandonato dopo le numerose critiche arrivate dal mondo del calcio, con un'opposizione guidata da UEFA, Concacaf e AFC (Asia).
A fine settembre, Infantino aveva inoltre avviato una consultazione tra le federazioni per riformare il funzionamento della Fifa, annunciando che le prime proposte avrebbero potuto essere esaminate già durante la riunione di giovedì. Il 56enne italo-svizzero-libanese, alla guida della Fifa dal 2016, è candidato alla rielezione nel marzo 2027.
I suoi oppositori, per il momento, non sono riusciti a trovare un accordo su un candidato alternativo. Ceferin punta a un nuovo mandato alla guida della UEFA, mentre, secondo diversi media, Montagliani dovrebbe fare altrettanto alla Concacaf. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 18 novembre.