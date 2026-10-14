Infantino promette 25 milioni di dollari a ciascuno dei paesi membri

Il piano dovrà essere approvato giovedì a Zurigo, dove il presidente della Fifa Gianni Infantino e gli altri 36 membri del Consiglio, l'organo esecutivo del calcio mondiale, si riuniranno a porte chiuse a partire dalle 11. Sarà la prima riunione del Consiglio dal 28 aprile e si terrà in un clima di tensioni sulla governance del calcio mondiale. Quest'estate, infatti, Infantino aveva annunciato l'intenzione di aprire la Fifa agli investitori privati, ma il progetto era stato abbandonato dopo le numerose critiche arrivate dal mondo del calcio, con un'opposizione guidata da UEFA, Concacaf e AFC (Asia).