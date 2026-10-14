«Il cavallo da un milione di dollari» muore in piena corsa
Una tragedia ha colpito il mondo equestre questo fine settimana. In modo totalmente inatteso, Losange Bleu si è accasciato ed è deceduto durante il Prix Carmarthen, ad Auteuil.
PARIGI - Il mondo equestre francese è in lutto: Losange Bleu, montato dal fantino Johnny Charron, si è accasciato ed è morto in piena corsa ad ostacoli, il Prix Carmarthen, che si è tenuto domenica all'ippodromo di Auteuil. Questo incidente, totalmente inatteso, è una vera tragedia per la disciplina.
Il castrone, allenato da Dominique Bressou e di proprietà della famiglia Papot, era il favorito della corsa sul suo terreno di gioco prediletto e conduceva persino la gara, prima di accasciarsi improvvisamente poco dopo l'ingresso nella linea dritta.
Johnny Charron è stato disarcionato e ha urtato la barriera della pista, ma è uscito illeso dall'incidente. Testimoni hanno riferito che è entrato in lacrime nella zona di pesatura, piangendo il suo cavallo. I veterinari si sono precipitati in pista, ma non hanno potuto salvare il cavallo di sette anni.
La causa esatta del decesso rimane poco chiara. Il veterinario dell'ippodromo ha ordinato un'autopsia. Secondo alcune fonti, Losange Bleu sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiaco. Altre ipotesi parlano di una lesione ossea o di un'insufficienza di organi interni.
«Era il campione indiscusso»
Losange Bleu si era fatto un nome nell'ambiente grazie alle sue prestazioni eccezionali e regolari. In 27 corse, il miglior cavallo francese ha ottenuto 16 vittorie, mancando il podio solo in due occasioni.
Nel corso della sua carriera, il castrone ha accumulato quasi 1,7 milioni di franchi svizzeri di premi, il che gli è valso il soprannome da parte di alcuni media di «il cavallo da un milione di dollari». Nel maggio 2026, ha vinto il Campionato di Francia a ostacoli ad Auteuil per la seconda volta, dopo il suo primo successo nel 2024.
Lo stallone Kingland, allenato da François Nicolle e di proprietà di Angus e Lynne Maclennan, ha approfittato della sfortuna che ha colpito Losange Bleu per trionfare. Dopo la vittoria, il proprietario dell'animale ha presentato le sue condoglianze alla squadra di Losange Bleu.
«Un giorno come oggi, non si può davvero festeggiare», ha dichiarato Angus Maclennan, visibilmente commosso. «Rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze a tutta la squadra di Losange Bleu. Era il campione indiscusso. Speravamo di sfidarlo di nuovo a novembre. Questo grande duello purtroppo non avrà mai luogo».