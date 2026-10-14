«Il cavallo da un milione di dollari» muore in piena corsa

Johnny Charron è stato disarcionato e ha urtato la barriera della pista, ma è uscito illeso dall'incidente. Testimoni hanno riferito che è entrato in lacrime nella zona di pesatura, piangendo il suo cavallo. I veterinari si sono precipitati in pista, ma non hanno potuto salvare il cavallo di sette anni.

La causa esatta del decesso rimane poco chiara. Il veterinario dell'ippodromo ha ordinato un'autopsia. Secondo alcune fonti, Losange Bleu sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiaco. Altre ipotesi parlano di una lesione ossea o di un'insufficienza di organi interni.