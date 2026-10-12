Svizzera
Prezzo di benzina e diesel in calo
Gli automobilisti svizzeri potranno beneficiare di una leggera riduzione dei costi alla pompa dopo l'impennata di settembre.
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Fonte Ats
Prezzo di benzina e diesel in calo
Gli automobilisti svizzeri potranno beneficiare di una leggera riduzione dei costi alla pompa dopo l'impennata di settembre.
ZURIGO - Dopo settimane di passione gli automobilisti svizzeri possono forse cominciare a tirare il fiato: il prezzo del carburante è in lieve calo dai massimi raggiunti in settembre.
Stando ai rilevamenti del Touring Club Svizzero (TCS) un litro di benzina senza piombo 95 costa in media 2,11 franchi al litro, 3 centesimi in meno di tre settimane or sono, mentre per la senza piombo 98 si pagano 2,22 franchi, pure 3 centesimi meno.
Ancora più marcato, pari a 6 centesimi, è invece l'arretramento del diesel, che si acquista a 2,40 franchi.
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