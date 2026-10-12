VAUD
Precipita per 300 metri durante un'escursione: morto un 30enne
Il giovane faceva parte di un gruppo di tre escursionisti. I suoi due accompagnatori sono riusciti a rientrare autonomamente.
20min/Sébastien Anex
Fonte Ats
Precipita per 300 metri durante un'escursione: morto un 30enne
Il giovane faceva parte di un gruppo di tre escursionisti. I suoi due accompagnatori sono riusciti a rientrare autonomamente.
BEX - Un escursionista di 30 anni ha perso la vita ieri, attorno a mezzogiorno, dopo essere precipitato per 300 metri nei pressi della vetta della Dent Rouge, nel comune di Bex, nel Canton Vaud. I soccorritori, arrivati sul posto in elicottero, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
La vittima, un cittadino francese residente nello Chablais vodese, faceva parte di un gruppo di tre escursionisti partiti in mattinata, come comunicato oggi dalla polizia cantonale. Gli altri due sono riusciti a raggiungere autonomamente il villaggio di Les Plans-sur-Bex.
È stata aperta un'indagine per chiarire le circostanze esatte dell'incidente.
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