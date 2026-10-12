La richiesta: niente occhiali con telecamera in saune e piscine

La tutela della privacy nelle piscine e negli spogliatoi è a rischio, hanno avvertito, consigliando ai comuni di adeguare i propri regolamenti per vietare questi apparecchi. Per supportare il personale nell'applicazione del divieto, hanno inoltre elaborato una guida e un manifesto informativo per i bagnanti.

Negli ultimi mesi la pressione sulle autorità è aumentata: a Berna, Zurigo e in altre città sono state presentate mozioni politiche che chiedono proprio il divieto degli "occhiali intelligenti" nelle piscine comunali e negli impianti sportivi.