Tunnel Gran San Bernardo: in arrivo 1000 pannelli solari

Mille pannelli, inclinati a 60 gradi, saranno gradualmente installati tra la fine del 2026 e il 2027. Circa 3000 metri quadrati saranno operativi entro la fine di quest'anno, mentre i restanti 4000 metri quadrati lo saranno nel corso del prossimo anno. Una fase di test si è svolta tra il 2022 e il 2025. In totale, l'impianto consentirà di produrre 450 MWh all'anno, pari alla metà del fabbisogno energetico della galleria.