La signora che dorme nel bosco non vuole essere aiutata
A raccontarlo è Antonio Chiarella, coordinatore dei City Angels: «Siamo intervenuti per prestarle aiuto. Invano. Altre persone in zona trascorrono le notti al gelo».
A raccontarlo è Antonio Chiarella, coordinatore dei City Angels: «Siamo intervenuti per prestarle aiuto. Invano. Altre persone in zona trascorrono le notti al gelo».
LUGANO - Chi è quella donna? E perché ha deciso di vivere in una tenda e di dormire nel bosco a fianco della trafficata via Trevano, a Lugano? Perché la sua tenda è tappezzata di messaggi particolari? La storia raccontata recentemente da Ticinonline ha sollevato reazioni contrastanti.
Sta di fatto che, nonostante la polizia sia stata più volte sul posto, una donna continua a dormire al gelo. E molte persone sono preoccupate per lei. Anche qualche famigliare che, in seguito all'articolo e al video di Ticinonline, è riuscito a riconoscerla.
La visita
È con questa consapevolezza che nelle scorse sere alcuni rappresentanti dei City Angels, gli angeli della notte che si occupano delle persone in difficoltà, hanno reso visita alla donna. Per capire se necessitasse di qualcosa. Se stesse bene. Anche su richiesta degli stessi famigliari con cui la donna, purtroppo, avrebbe deciso di troncare.
Il rifiuto
«Ci siamo avvicinati alla tenda – racconta il coordinatore Antonio Chiarella –. La signora era presente, si trovava all'interno. Con delicatezza abbiamo cercato di interagire con lei. Mi sono avvicinato personalmente alla tenda, dicendole che dovevamo solo verificare le sue condizioni di salute o eventuali sue necessità. La donna ha risposto che stava bene, che voleva solo dormire. E ha chiesto di essere lasciata in pace. Noi ci siamo scusati per il disturbo e poi siamo andati via. Non ha voluto vederci, non è uscita dalla tenda. La mattina dopo abbiamo raccontato ai famigliari come è andata».
Chiarella specifica: «Non è la prima volta che incontriamo questa donna. Lei ha deciso di vivere così. Prima aveva il sacco a pelo. Ora anche la tenda. Altre volte ci ha mandato a quel paese. La dobbiamo rispettare».
Gli altri incontri
Non è stato l'unico incontro notturno per i City Angels nella zona. Anzi. «Nei pressi delle vicine scuole di Trevano abbiamo trovato due nordafricani che dormono al freddo. Sono persone disperate che cercano lavoro».
La pattuglia di volontari si è poi spostata di qualche chilometro. «In direzione dell'ospedale Civico. A un certo punto ci siamo imbattuti in tre persone rumene che dormivano sotto una tettoia, su un prato. A quanto pare il proprietario del terreno avrebbe dato loro il permesso. Non sappiamo se sia vero. Una cosa è certa: a Lugano il disagio c'è, eccome. Noi vogliamo continuare a essere una presenza silenziosa, un aiuto. Senza fare pressioni a nessuno. Si avvicina il periodo del grande freddo e se possiamo essere utili, siamo felici. Lo facciamo col cuore».
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!