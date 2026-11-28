La visita

È con questa consapevolezza che nelle scorse sere alcuni rappresentanti dei City Angels, gli angeli della notte che si occupano delle persone in difficoltà, hanno reso visita alla donna. Per capire se necessitasse di qualcosa. Se stesse bene. Anche su richiesta degli stessi famigliari con cui la donna, purtroppo, avrebbe deciso di troncare.

Il rifiuto

«Ci siamo avvicinati alla tenda – racconta il coordinatore Antonio Chiarella –. La signora era presente, si trovava all'interno. Con delicatezza abbiamo cercato di interagire con lei. Mi sono avvicinato personalmente alla tenda, dicendole che dovevamo solo verificare le sue condizioni di salute o eventuali sue necessità. La donna ha risposto che stava bene, che voleva solo dormire. E ha chiesto di essere lasciata in pace. Noi ci siamo scusati per il disturbo e poi siamo andati via. Non ha voluto vederci, non è uscita dalla tenda. La mattina dopo abbiamo raccontato ai famigliari come è andata».