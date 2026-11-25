Insulta un dipendente Coop: divieto d’accesso per due anni in tutta la Svizzera
Una 66enne non potrà entrare in nessun punto vendita. Il figlio contesta il provvedimento e l’azienda replica: «Non era la prima volta»
Una 66enne non potrà entrare in nessun punto vendita. Il figlio contesta il provvedimento e l’azienda replica: «Non era la prima volta»
ZURIGO - Da oltre 40 anni fa la spesa da Coop. Ora, dopo una lite con un dipendente, una 66enne non potrà più entrare per due anni in nessun punto vendita Coop o Coop partner in Svizzera. Secondo l’azienda, la donna avrebbe insultato più volte e in maniera grave i collaboratori.
La vicenda, raccontata da 20 Minuten, è iniziata alla cassa del Coop Ryfflihof a Zurigo. Stando al figlio della donna, che ha segnalato il caso alla testata, la madre avrebbe chiesto aiuto a due dipendenti salutandoli con un «Hallo, potete aiutarmi?».
Uno dei collaboratori si sarebbe risentito per il saluto, rispondendo: «Deve dirmi “buongiorno”, non “ciao”». Da lì sarebbe nata una discussione. «Quando mia madre stava per lasciare il negozio, ha chiamato il dipendente “idiota”», racconta il figlio.
A quel punto, il collaboratore l’avrebbe seguita fino all’uscita, filmandola e ripetendo più volte «divieto d’accesso».
Richiamata da un addetto alla sicurezza
La storia non si è però conclusa quel giorno. Tre giorni dopo, la 66enne è tornata al Ryfflihof per guardare alcuni vestiti. Poco dopo essere entrata, è stata avvicinata da un addetto alla sicurezza interna e accompagnata in un locale di controllo.
Ad attenderla c’era anche il dipendente con cui aveva avuto la discussione. «È lei», avrebbe confermato l’uomo. Alla donna è stato quindi notificato un divieto d’accesso di due anni, valido in tutti i negozi Coop e Coop partner della Svizzera.
Il figlio critica la gestione della vicenda da parte dell’azienda. «A mia madre non è stato spiegato perché riceveva il divieto. Nessuno l’ha ascoltata e non ha nemmeno avuto la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti», sostiene. Anche sul documento, riferisce, non sarebbe stata indicata la motivazione.
Solo dopo essersi recato personalmente nel punto vendita, il figlio avrebbe appreso che il provvedimento era legato all’insulto rivolto al dipendente.
«So che mia madre può essere temperamentale. Ma non capisco come, per aver detto “idiota”, debba restare per due anni senza poter entrare in un Coop in tutta la Svizzera», afferma.
«Non era la prima volta»
Coop respinge però la ricostruzione secondo cui il divieto sarebbe stato deciso soltanto per l’episodio del Ryfflihof. «In diverse occasioni i nostri collaboratori sono stati gravemente insultati più volte da questa persona», scrive l’azienda in risposta a una richiesta di informazioni di 20 Minuten.
Un comportamento simile, aggiunge Coop, non viene tollerato. Il divieto d’accesso sarebbe stato quindi adottato per proteggere i dipendenti.
Il provvedimento, secondo il figlio, limita fortemente la quotidianità della madre. «Andavamo spesso a fare la spesa da Coop e mangiavamo regolarmente nei suoi ristoranti, perché ci piaceva l’offerta».
Per lui, un divieto limitato al Ryfflihof sarebbe stato comprensibile. Quello esteso a tutta la Svizzera, invece, è difficile da accettare. «Di recente mia madre voleva comprare qualcosa da bere in stazione. Ma lì c’era solo un Coop Pronto».