Gli accordi mirano a semplificare la vita quotidiana delle persone, e in particolare dei lavoratori frontalieri, in Svizzera e nell'Unione europea (Ue), ha dichiarato Christophe Grudler eurodeputato e relatore sul pacchetto di accordi nel suo intervento in aula. L'Ue costruisce ponti ed è un partner affidabile: questo è il messaggio rivolto alla Svizzera. "Ora la palla passa alla Svizzera", ha concluso Grudler.