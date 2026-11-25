UE / SVIZZERA
Bilaterali, dall'Europa il primo sì
L'Europarlamento ha approvato a larghissima maggioranza il pacchetto di accordi con la Svizzera
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Fonte Ats
Bilaterali, dall'Europa il primo sì
L'Europarlamento ha approvato a larghissima maggioranza il pacchetto di accordi con la Svizzera
STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha oggi approvato a Strasburgo il pacchetto di accordi con la Svizzera. Con 584 voti a favore, 13 contrari e 60 astensioni, gli accordi Bilaterali III - hanno ottenuto un ampio sostegno.
Gli accordi mirano a semplificare la vita quotidiana delle persone, e in particolare dei lavoratori frontalieri, in Svizzera e nell'Unione europea (Ue), ha dichiarato Christophe Grudler eurodeputato e relatore sul pacchetto di accordi nel suo intervento in aula. L'Ue costruisce ponti ed è un partner affidabile: questo è il messaggio rivolto alla Svizzera. "Ora la palla passa alla Svizzera", ha concluso Grudler.
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