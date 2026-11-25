Picchia la compagna incinta per farla abortire: 24enne condannato
L’imputato è stato condannato a 31 mesi di prigione, di cui sei da scontare. L'uomo ha inoltre costretto la compagna a subire rapporti non consenziente in due o tre occasioni.
NEUCHÂTEL - Voleva che lei abortisse. Per cercare di interrompere la gravidanza, l'ha colpita al ventre. Un 24enne di Neuchâtel, riconosciuto colpevole anche di aver violentato l'ex compagna, è stato condannato martedì a 31 mesi di carcere, di cui sei da espiare. Lo riporta ArcInfo.
La coppia si è frequentata tra il 2020 e il 2024. Quando la giovane donna è rimasta incinta nel 2021, l'uomo non si sentiva pronto a diventare padre, ma lei ha comunque scelto di tenere il bambino. Secondo l'atto d'accusa, l'imputato le ha regolarmente sferrato «pugni e calci al ventre». Il giovane ha inizialmente ammesso i fatti, per poi ritrattare davanti al tribunale, sostenendo di averla colpita una sola volta.
L'uomo ha inoltre riconosciuto di aver costretto la compagna a subire rapporti sessuali non consenzienti in due o tre occasioni. «C'era una vocina nella mia testa che mi diceva di non farlo», ha dichiarato durante l'udienza. Ha ammesso anche di averla minacciata di rapire il figlio quando lei ha deciso di sporgere denuncia.
Il Tribunale regionale delle Montagne e del Val-de-Ruz ha basato la sua decisione principalmente sulle confessioni dell'imputato. La parte sospesa della pena è vincolata a un periodo di prova di tre anni. Il condannato dovrà versare 8'000 franchi alla vittima per torto morale e si è impegnato a seguire un trattamento ambulatoriale.
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