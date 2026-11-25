L'uomo ha inoltre riconosciuto di aver costretto la compagna a subire rapporti sessuali non consenzienti in due o tre occasioni. «C'era una vocina nella mia testa che mi diceva di non farlo», ha dichiarato durante l'udienza. Ha ammesso anche di averla minacciata di rapire il figlio quando lei ha deciso di sporgere denuncia.

Il Tribunale regionale delle Montagne e del Val-de-Ruz ha basato la sua decisione principalmente sulle confessioni dell'imputato. La parte sospesa della pena è vincolata a un periodo di prova di tre anni. Il condannato dovrà versare 8'000 franchi alla vittima per torto morale e si è impegnato a seguire un trattamento ambulatoriale.