Allo stesso tempo, il portafoglio ordini rimane la principale fonte di preoccupazione per il 55% delle aziende intervistate, con un aumento di quattro punti percentuali rispetto al trimestre precedente. «La rapidità della ripresa dipenderà da un miglioramento generalizzato delle commesse», afferma a questo proposito Erich Sannemann, direttore di Swissmechanic, citato in un comunicato.

Nel periodo luglio-settembre le esportazioni del settore MEM sono aumentate del 9% su base annua: si tratta del quinto trimestre consecutivo di crescita. Il 37% delle ditte ha segnalato un aumento degli ordini ricevuti e circa il 40% ha registrato una crescita del fatturato. Poco meno dell'8% ricorre ancora all'indennità per lavoro ridotto, mentre un anno prima la quota era del 21%.