PMI settore MEM, è da anni che non stavano così bene
La quota di imprese interpellate nell'ambito di un sondaggio che considerano la propria situazione economica come sfavorevole è solo lievemente superiore a quella che esprime un parere opposto.
ZURIGO - Migliora ulteriormente la congiuntura per le piccole e medie imprese (PMI) attive nell'industria delle macchine, elettrotecnica e metallurgica (MEM): l'indice del clima degli affari del ramo si è attestato nel quarto trimestre (rilevamento di ottobre) a -5 punti.
Il dato segna un netto passo avanti rispetto ai -20 punti del trimestre precedente e rappresenta il valore migliore dal luglio 2023, emerge dalla documentazione diffusa oggi dall'associazione di categoria Swissmechanic. Concretamente la quota di imprese interpellate nell'ambito di un sondaggio che considerano la propria situazione economica come sfavorevole è solo lievemente superiore a quella che esprime un parere opposto.
Allo stesso tempo, il portafoglio ordini rimane la principale fonte di preoccupazione per il 55% delle aziende intervistate, con un aumento di quattro punti percentuali rispetto al trimestre precedente. «La rapidità della ripresa dipenderà da un miglioramento generalizzato delle commesse», afferma a questo proposito Erich Sannemann, direttore di Swissmechanic, citato in un comunicato.
Nel periodo luglio-settembre le esportazioni del settore MEM sono aumentate del 9% su base annua: si tratta del quinto trimestre consecutivo di crescita. Il 37% delle ditte ha segnalato un aumento degli ordini ricevuti e circa il 40% ha registrato una crescita del fatturato. Poco meno dell'8% ricorre ancora all'indennità per lavoro ridotto, mentre un anno prima la quota era del 21%.
Per il quarto trimestre, circa la metà delle aziende prevede che nulla cambierà riguardo a ordinativi, ricavi e margine operativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Poco più di un quarto si attende un aumento delle commesse, mentre circa un terzo scommette su un incremento dei proventi. La grande maggioranza delle realtà sondate intende mantenere stabili i propri livelli di organico.
Il barometro economico di Swissmechanic analizza anche per la prima volta in modo approfondito la pressione concorrenziale proveniente dalla Cina. Poco più della metà delle società interpellate ritiene che il proprio vantaggio in termini di qualità o innovazione rispetto ai fornitori cinesi stia diminuendo, almeno in misura moderata. Oltre due terzi delle aziende che subiscono la pressione concorrenziale del Dragone puntano su qualità, servizio e know-how. Circa un terzo sta aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo.
«I fornitori cinesi stanno recuperando terreno sul piano tecnologico», osserva il presidente dell'associazione Nicola Tettamanti, a sua volta citato nel documento per la stampa. «Per rimanere competitive, le nostre imprese devono consolidare e rinnovare costantemente il proprio vantaggio in termini di qualità e innovazione», aggiunge il CEO della Tecnopinz di Mezzovico (TI).