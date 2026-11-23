Arriva il primo freddo
Dalla seconda metà della settimana massime in discesa e minime vicine alla soglia dello zero
LUGANO - L'ultima settimana piena di novembre segna un cambio di passo delle temperature anche a sud delle Alpi. Dopo un mese in cui abbiamo visto alternarsi parentesi piovose a giornate decisamente miti, le colonnine dei termometri sembrano questa volta intenzionate a lasciare cadere la doppia cifra dalle temperature massime.
E non solo, a partire da metà della settimana ─ dopo una nuova parentesi di maltempo, attesa per la giornata di mercoledì ─ anche le minime scivoleranno indietro di qualche grado, arrivando a sfiorare (e in alcuni casi, probabilmente, anche a toccare) la soglia degli zero gradi nelle ore più fredde della notte.
Per quanto riguarda il tempo, all'orizzonte, una volta superate le piogge di mercoledì, si intravedono giornate generalmente asciutte e abbastanza soleggiate. Un copione, stando al bollettino di MeteoSvizzera, che sembra destinato a proseguire ─ in virtù di una «fascia anticiclonica sull'Europa centrale, al margine di una depressione sul vicino Atlantico con correnti in quota dal settore ovest sulle Alpi» ─ anche nel corso della settimana successiva, quella che ci accompagnerà nel mese di dicembre.