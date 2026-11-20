MLS - Negli Stati Uniti gli stipendi delle stelle dello sport non sono un segreto. A differenza di quanto accade in Europa, e in particolare in Svizzera, i sindacati dei giocatori delle principali leghe professionistiche, dalla MLS alla NBA, pubblicano ogni anno le retribuzioni degli atleti. E le ultime cifre mostrano che Breel Embolo è tra i calciatori più pagati del campionato nordamericano.