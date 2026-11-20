Embolo, Paperone d'America: «Stipendio da oltre 10 milioni di dollari»
Il Nazionale svizzero è il quinto più pagato del campionato nordamericano e prende più del doppio di Thomas Müller. La classifica è (ovviamente) comandata da Leo Messi.
Il Nazionale svizzero è il quinto più pagato del campionato nordamericano e prende più del doppio di Thomas Müller. La classifica è (ovviamente) comandata da Leo Messi.
MLS - Negli Stati Uniti gli stipendi delle stelle dello sport non sono un segreto. A differenza di quanto accade in Europa, e in particolare in Svizzera, i sindacati dei giocatori delle principali leghe professionistiche, dalla MLS alla NBA, pubblicano ogni anno le retribuzioni degli atleti. E le ultime cifre mostrano che Breel Embolo è tra i calciatori più pagati del campionato nordamericano.
L'attaccante della Nazionale svizzera, passato la scorsa estate dopo i Mondiali dallo Stade Rennes all'Atlanta United, è subito diventato il giocatore più pagato della squadra. Il 29enne percepisce uno stipendio annuo garantito di 10,8 milioni di dollari, più del doppio rispetto all'ex stella del Bayern Monaco Thomas Müller, oggi ai Vancouver Whitecaps, dove guadagna 5,15 milioni di dollari all'anno.
Nella classifica degli stipendi della MLS, soltanto quattro giocatori precedono Embolo. In testa c'è Lionel Messi, che all'Inter Miami guadagna 28,3 milioni di dollari all'anno, quasi otto milioni in più rispetto alla stagione precedente. Seguono Robert Lewandowski, Antoine Griezmann e il sudcoreano Heung-Min Son. Embolo si piazza dunque al quinto posto tra i calciatori più pagati della lega.
Un altro svizzero segna più di Lewandowski, ma guadagna molto meno
Ben diversa la situazione di Maren Haile-Selassie. Lo svizzero, compagno di squadra di Lewandowski e ancora deciso a conquistarsi un posto nella Nati, ha segnato nella stagione in corso persino una rete in più del polacco. Il suo stipendio fisso, però, supera di poco i 600'000 franchi. Tra gli altri svizzeri impegnati nella MLS c'è l'ex portiere della Nazionale Roman Bürki, oggi al Nashville, che guadagna 2,7 milioni di dollari all'anno. A completare la rappresentanza elvetica ci sono Silvan Hefti, al DC United, e Noah Streit, a Montreal.
Embolo non è però il primo nazionale svizzero a raggiungere i vertici della classifica degli stipendi della MLS. Prima di lui ci era riuscito anche Xherdan Shaqiri, che figurava tra i giocatori più pagati durante la sua esperienza ai Chicago Fire. Nel 2023 l'ex stella della Nati guadagnava 8,15 milioni di dollari all'anno, una cifra che lo rendeva all'epoca il calciatore più pagato dell'intero campionato nordamericano.
La Top-FIVE e gli altri svizzeri:
1. Leo Messi (Inter Miami) 28'300'000
2. Robert Lewandowski (Chicago Fire) 19'510'000
3. Antoine Griezmann (Orlando City) 13'940'000
4. Heun-min Son (Los Angeles FC) 11'150'000
5. Breel Embolo (Atlanta United) 10'810'000
Roman Bürki (Nashville SC) 2'700'000
Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) 600'000
Noah Streit (CF Motréal) 451'000
Silvan Heftig (DC United) 434'000