Ambrì contro la bestia nera, Lugano a caccia del tris
I biancoblù ritrovano il Langnau dopo nove sconfitte consecutive e aprono un tour de force di sei partite in undici giorni.
I bianconeri cercano la terza vittoria di fila contro l'Ajoie prima della trasferta di sabato a Zurigo, contro cui non vince da sette match.
I biancoblù ritrovano il Langnau dopo nove sconfitte consecutive e aprono un tour de force di sei partite in undici giorni.
I bianconeri cercano la terza vittoria di fila contro l'Ajoie prima della trasferta di sabato a Zurigo, contro cui non vince da sette match.
LUGANO - Ambrì e Lugano tornano sul ghiaccio per un weekend intenso, con diversi tabù da sfatare. I biancoblù saranno impegnati questa sera sul ghiaccio della loro bestia nera, il Langnau, prima di ospitare domani lo Zugo alla Gottardo Arena. I bianconeri, invece, andranno a caccia della terza vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico contro l'Ajoie, prima di far visita sabato allo Zurigo.
Ambrì, il Langnau è diventato un incubo
Per i leventinesi comincia un vero e proprio tour de force: sei partite in appena undici giorni. E il primo ostacolo è tra i più insidiosi. L'Ambrì ha perso gli ultimi nove confronti con i Tigrotti e questa sera, alla Emmental Versicherung Arena, proverà a evitare la decima sconfitta di fila. Per ritrovare l'ultimo successo biancoblù contro gli uomini di Paterlini bisogna risalire al 2 febbraio 2024. Una vita (sportiva) fa.
Un ruolino di marcia che sorprende ancora di più guardando al passato: tra il 21 gennaio 2021 e il 2 febbraio 2024, l'Ambrì aveva infatti inanellato nove vittorie consecutive contro il Langnau, tre delle quali oltre i 60 minuti. Poi, il (clamoroso) ribaltamento di tendenza.
Domani alla Gottardo Arena arriverà invece lo Zugo, per la prima sfida stagionale tra le due squadre. Il precedente incontro, previsto alla OYM Hall, era stato infatti rinviato al 30 novembre a causa di infiltrazioni dal tetto dell'impianto. Sul fronte della formazione, Tapola dovrebbe confermare quasi interamente l'assetto delle ultime partite. L'unica eccezione sarà Inti Pestoni, infortunato. A contendersi il posto lasciato libero dal numero 18 saranno Grassi e Besson.
Lugano, prima l'Ajoie poi la bestia nera Zurigo
Il Lugano, dal canto suo, punta alla terza vittoria consecutiva in campionato. Per riuscirci dovrà superare l'Ajoie, privo dello squalificato Julius Honka. Un avversario che nel primo confronto stagionale, disputato nel Canton Giura, aveva però firmato una clamorosa rimonta: avanti 3-1 al 45esimo, i bianconeri si erano infine arresi per 5-4. Uno di quei blackout che hanno spesso penalizzato il Lugano in questo inizio di stagione e che la squadra vuole assolutamente evitare. Per centrare il tris e scavalcare proprio l'Ajoie in classifica, il tecnico potrà contare nuovamente su Lorenzo Canonica, assente da oltre un mese. L'attaccante aveva giocato la sua ultima partita proprio contro i giurassiani.
Sabato, poi, i bianconeri saranno attesi nella tana dei Lions. Anche qui c'è una striscia negativa da interrompere: il Lugano ha perso gli ultimi sette confronti con lo Zurigo (tre in campionato e quattro nei playoff) e non vince in casa degli zurighesi dal 27 ottobre 2023. Quel giorno la squadra, allora allenata da Luca Gianinazzi, si impose per 3-1 grazie alle reti di Thürkauf, Walker e Carr.
Per Ambrì e Lugano si annuncia dunque un weekend con punti pesanti in palio e, soprattutto, l'occasione di chiudere qualche conto rimasto in sospeso.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|21
|52
|19
|2
|86
|47
|39
|2
|Berna
|20
|36
|12
|8
|58
|54
|4
|3
|Ambrì
|20
|36
|12
|8
|62
|57
|5
|4
|Ginevra
|21
|35
|12
|9
|56
|63
|-7
|5
|Zugo
|16
|34
|11
|5
|57
|34
|23
|6
|Langnau
|21
|32
|10
|11
|72
|60
|12
|7
|Friborgo
|20
|28
|9
|11
|62
|52
|10
|8
|Ajoie
|21
|28
|10
|11
|64
|70
|-6
|9
|Lugano
|21
|28
|9
|12
|64
|66
|-2
|10
|Davos
|21
|27
|9
|12
|52
|62
|-10
|11
|Lausanne HC
|22
|26
|9
|13
|61
|78
|-17
|12
|Bienne
|20
|24
|7
|13
|62
|69
|-7
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|21
|22
|7
|14
|55
|74
|-19
|14
|EHC Kloten
|21
|21
|7
|14
|51
|76
|-25