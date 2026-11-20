Ambrì, il Langnau è diventato un incubo

Per i leventinesi comincia un vero e proprio tour de force: sei partite in appena undici giorni. E il primo ostacolo è tra i più insidiosi. L'Ambrì ha perso gli ultimi nove confronti con i Tigrotti e questa sera, alla Emmental Versicherung Arena, proverà a evitare la decima sconfitta di fila. Per ritrovare l'ultimo successo biancoblù contro gli uomini di Paterlini bisogna risalire al 2 febbraio 2024. Una vita (sportiva) fa.