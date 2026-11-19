Nato a Roma il 26 gennaio 1935, con il padre Carlo ufficiale della Regia Aeronautica italiana che prestò servizio in Libia, e la madre figlia di una donna ebrea convertita al cattolicesimo, Augias fin da giovane ha mostrato il suo interesse per il giornalismo culturale e il teatro. Negli anni Sessanta ha partecipato al movimento dell'avanguardia teatrale romana, ha collaborato con il Teatro dei 101 e scritto opere rappresentate anche da Gigi Proietti come "Direzione Memorie". La sua esistenza, dall'infanzia trascorsa in Libia al seguito del padre, al ritorno a Roma, fino alla formazione e le esperienze professionali sono ricostruite in uno dei libri più personali di Augias "La vita s'impara" (Einaudi) del 2024.

"Anch'io sono vissuto a lungo senza capire granché" scrive Augias nel libro e continua "ora so che la vita s'impara e va un po' meglio, però s'è fatto tardi". Si è sempre dichiarato ateo e a favore della legalizzazione dell'eutanasia, ha condiviso le battaglie dell'Associazione Luca Coscioni e dei Radicali Italiani, ma ha sviluppato un grande interesse per la storia delle religioni come testimoniano tanti suoi titoli dedicati a questo argomento tra i quali "Inchiesta su Gesù" del 2006 con Mauro Pesce, "Disputa su Dio e dintorni" (2009) con Vito Mancuso, e "I segreti del Vaticano" (2010).