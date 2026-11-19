È morto Corrado Augias
Il giornalista italiano è deceduto all'età di 91 anni. Volto popolare della tv italiana, è stato soprattutto un uomo di cultura e grande divulgatore culturale.
ROMA - È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo italiano. Ne dà notizia Repubblica.it. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, aveva 91 anni.
Augias, volto popolare della tv italiana, è stato soprattutto un uomo di cultura, un intellettuale vecchio stampo e grande divulgatore culturale. La sua passione profonda per la letteratura, la musica, la storia, la conoscenza della società in cui viviamo, il suo garbo nei modi e nello stile, la sua autoironia e straordinaria memoria lo hanno reso, a 91 anni, un grande punto di riferimento in programmi di successo come la "Torre di Babele" che ha condotto dal 2023 fino ai suoi ultimi giorni su La7.
Nato a Roma il 26 gennaio 1935, con il padre Carlo ufficiale della Regia Aeronautica italiana che prestò servizio in Libia, e la madre figlia di una donna ebrea convertita al cattolicesimo, Augias fin da giovane ha mostrato il suo interesse per il giornalismo culturale e il teatro. Negli anni Sessanta ha partecipato al movimento dell'avanguardia teatrale romana, ha collaborato con il Teatro dei 101 e scritto opere rappresentate anche da Gigi Proietti come "Direzione Memorie". La sua esistenza, dall'infanzia trascorsa in Libia al seguito del padre, al ritorno a Roma, fino alla formazione e le esperienze professionali sono ricostruite in uno dei libri più personali di Augias "La vita s'impara" (Einaudi) del 2024.
"Anch'io sono vissuto a lungo senza capire granché" scrive Augias nel libro e continua "ora so che la vita s'impara e va un po' meglio, però s'è fatto tardi". Si è sempre dichiarato ateo e a favore della legalizzazione dell'eutanasia, ha condiviso le battaglie dell'Associazione Luca Coscioni e dei Radicali Italiani, ma ha sviluppato un grande interesse per la storia delle religioni come testimoniano tanti suoi titoli dedicati a questo argomento tra i quali "Inchiesta su Gesù" del 2006 con Mauro Pesce, "Disputa su Dio e dintorni" (2009) con Vito Mancuso, e "I segreti del Vaticano" (2010).
Per vent'anni, dal 2001 al 2021 si è occupato della rubrica delle lettere inviate dai lettori a La Repubblica, rispondendo a quasi seimila. Una selezione è stata raccolta in un libro, uscito in edicola nel 2021. Ha lavorato anche per L'Espresso, Panorama e a lungo in Rai anche con corrispondenze da Parigi e New York. È diventato popolare con i programmi che ha ideato e condotto in televisione come i grandi successi Rai Telefono giallo dal 1987 al 1993, dedicato a casi di cronaca nera e vicende giudiziarie irrisolte e Babele, programma rivoluzionario nel 1990, dedicato interamente ai libri e agli scrittori. Nel 1994 ha lasciato la Rai per Telemontecarlo dove tra i programmi di punta che ha condotto c'è il talk show di approfondimento politico e di attualità "Domino".
Dopo l'esperienza parlamentare europea quale deputato comunista, tra il 1994 e il 1999, è tornato in Rai con programmi culturali come "Le storie - Diario italiano", "Enigma", i "Visionari, "Quante storie", "Città segrete", "Rebus" per lasciare di nuovo l'azienda per La7 dove ha portato "La Torre di Babele".
Giallista, drammaturgo, saggista è molto ampia la sua produzione come scrittore. A partire dalla trilogia anni Ottanta che comprende "Quel treno da Vienna", "Il fazzoletto azzurro" e "L'ultima primavera" da cui è stata tratta la miniserie "Guerra di spie" ambientata nei primi decenni del Novecento in cui alla sua eleganza di romanziere ha unito la pungente curiosità di saggista. Tra i suoi romanzi "Sette delitti quasi perfetti", "Una ragazza per la notte", di "Giornali e spie", nel quale ricostruisce una vicenda di spionaggio realmente avvenuta nel 1917 e "Tre colonne in cronaca", scritto insieme alla moglie Daniela Pasti, anche lei giornalista e scrittrice.
Da saggista ha firmato una fortunatissima serie di saggi incentrati su i segreti di varie città dall'amata Parigi a New York, da Roma a Istanbul e anche il Vaticano. È autore di un'appassionata difesa della lettura: "Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi" e ha raccontato anche la vita di "Modigliani. L'ultimo romantico" in una biografia del pittore livornese. Proprio alla storia dell'arte è dedicato uno dei suoi ultimi libri "Guarda! 100 storie di artisti per scoprire il mondo" (Feltrinelli) del 2026, accompagnato da illustrazioni, pensato per i giovani, ma anche per gli adulti. La sua passione musicale è raccontata in "La musica per me" (Einaudi) del 2025.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!