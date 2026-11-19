Trump-Putin, saluti in inglese e colloquio di circa 40 minuti
Secondo la Casa Bianca, quello tra i due leader è stato un breve colloquio informale
SHENZHEN - Vladimir Putin e Donald Trump si sono scambiati brevi battute in inglese all'inizio del loro incontro bilaterale a Shenzhen, in Cina. Lo riferisce l'agenzia russa Tass.
I due presidenti si sono salutati cordialmente. «Nice to see you», ha detto Trump, mentre Putin ha risposto «Thank you». Durante la stretta di mano, il presidente statunitense si è inoltre avvicinato all'orecchio del leader russo, sussurrandogli alcune parole. Putin ha risposto affermativamente. I due leader hanno quindi raggiunto i rispettivi posti per dare inizio all'incontro.
Il colloquio è durato circa 40 minuti, riferisce la Cnn, secondo cui Trump è stato visto lasciare l'area in cui i due leader avevano parlato.
La Casa Bianca aveva descritto l'incontro come un "pull-aside", una definizione che indica un breve colloquio informale a margine di un altro appuntamento, meno formale rispetto a un incontro bilaterale.