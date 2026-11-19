I due presidenti si sono salutati cordialmente. «Nice to see you», ha detto Trump, mentre Putin ha risposto «Thank you». Durante la stretta di mano, il presidente statunitense si è inoltre avvicinato all'orecchio del leader russo, sussurrandogli alcune parole. Putin ha risposto affermativamente. I due leader hanno quindi raggiunto i rispettivi posti per dare inizio all'incontro.