Pedopornografia, incriminato il padre di Meghan Markle
La giustizia filippina valuta l'estradizione mentre negli USA prosegue la procedura legale per possesso di materiale illecito.
LONDRA - Thomas Markle, il padre estraniato di Meghan con cui la duchessa di Sussex ha da tempo rotto ogni rapporto, è stato incriminato nelle Filippine per il possesso di materiale pedopornografico e Manila potrebbe chiederne l'estradizione dagli Stati Uniti, riportano vari media del Regno Unito.
La polizia filippina ha presentato alla procura di Cebu, la città dove l'82enne ha vissuto per oltre un anno prima di trasferirsi in Florida (USA), tre capi d'imputazione: due per la presunta intenzione di diffondere immagini di abusi sessuali riguardanti bambini e uno per il possesso di immagini pedopornografiche.
Secondo il procuratore Graeme Elmido, con prove sufficienti per un processo le autorità potrebbero sollecitarne il ritorno nel paese, e nei prossimi giorni sono attese nuove contestazioni nei confronti di Markle.
Il 6 novembre l'uomo era stato arrestato dalla polizia federale statunitense Fbi in Florida e formalmente accusato per lo stesso reato dopo il sequestro di circa 78 oggetti in magazzini da lui affittati a Los Angeles (California, USA), tra cui foto sessualmente esplicite che lo ritraggono con ragazze minorenni. Uscito su cauzione e posto ai domiciliari, era tornato in cella dopo aver tagliato il braccialetto elettronico e ora attende una perizia psichiatrica sulla sua capacità di affrontare il processo. In caso di condanna da parte di un tribunale statunitense, rischia fino a 20 anni di carcere.