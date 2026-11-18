Secondo il procuratore Graeme Elmido, con prove sufficienti per un processo le autorità potrebbero sollecitarne il ritorno nel paese, e nei prossimi giorni sono attese nuove contestazioni nei confronti di Markle.

Il 6 novembre l'uomo era stato arrestato dalla polizia federale statunitense Fbi in Florida e formalmente accusato per lo stesso reato dopo il sequestro di circa 78 oggetti in magazzini da lui affittati a Los Angeles (California, USA), tra cui foto sessualmente esplicite che lo ritraggono con ragazze minorenni. Uscito su cauzione e posto ai domiciliari, era tornato in cella dopo aver tagliato il braccialetto elettronico e ora attende una perizia psichiatrica sulla sua capacità di affrontare il processo. In caso di condanna da parte di un tribunale statunitense, rischia fino a 20 anni di carcere.