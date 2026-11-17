Tumore al pancreas, via libera dell'Ue a un nuovo farmaco: raddoppia la sopravvivenza
Il nuovo farmaco daraxonrasib promette migliori prospettive per i pazienti con tumore al pancreas metastatico, secondo i risultati di uno studio clinico presentato all'Asco 2026.
ROMA - Via libera dalla Commissione europea a daraxonrasib, un nuovo farmaco per il trattamento di seconda linea del tumore al pancreas metastatico. La molecola ha ottenuto l'autorizzazione centralizzata all'immissione in commercio nell'Unione europea, come riportato nel Registro dei prodotti medicinali dell'Ue pubblicato sul sito della Commissione.
L'approvazione arriva dopo il parere positivo espresso lo scorso ottobre dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema) e consente la commercializzazione del farmaco nei Paesi dell'Unione europea, oltre che in Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Spetterà ora alle autorità regolatorie nazionali negoziare le condizioni di rimborsabilità del trattamento nei singoli Paesi.
«Stiamo collaborando attivamente con i sistemi sanitari e le parti interessate in tutta la regione per favorire un accesso tempestivo da parte dei pazienti idonei», ha dichiarato in una nota Mark Goldsmith, amministratore delegato e presidente di Revolution Medicines, l'azienda produttrice. «Continuiamo inoltre a dialogare con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo, con l'obiettivo di estendere e accelerare la disponibilità del farmaco per i pazienti che potrebbero trarne beneficio».
L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio clinico di fase 3 RASolute 302, condotto su 500 pazienti e presentato al congresso annuale 2026 dell'American Society of Clinical Oncology (Asco). I dati, pubblicati anche sul New England Journal of Medicine, hanno evidenziato un miglioramento della sopravvivenza nei pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già sottoposti a precedenti trattamenti. Rispetto alla chemioterapia, daraxonrasib ha consentito di raddoppiare la sopravvivenza mediana, passata da 6,6 a 13,2 mesi. Lo studio ha inoltre mostrato un aumento della sopravvivenza libera da malattia.
A sei mesi dall'inizio del trattamento, la sopravvivenza stimata era del 77,7% nei pazienti trattati con daraxonrasib, contro il 54,9% di quelli sottoposti a chemioterapia. Risultati significativi per una neoplasia caratterizzata da una prognosi particolarmente sfavorevole. Gli esperti precisano tuttavia che, nonostante i benefici osservati, il nuovo trattamento non determina la guarigione dal tumore.