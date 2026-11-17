«Stiamo collaborando attivamente con i sistemi sanitari e le parti interessate in tutta la regione per favorire un accesso tempestivo da parte dei pazienti idonei», ha dichiarato in una nota Mark Goldsmith, amministratore delegato e presidente di Revolution Medicines, l'azienda produttrice. «Continuiamo inoltre a dialogare con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo, con l'obiettivo di estendere e accelerare la disponibilità del farmaco per i pazienti che potrebbero trarne beneficio».

L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio clinico di fase 3 RASolute 302, condotto su 500 pazienti e presentato al congresso annuale 2026 dell'American Society of Clinical Oncology (Asco). I dati, pubblicati anche sul New England Journal of Medicine, hanno evidenziato un miglioramento della sopravvivenza nei pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già sottoposti a precedenti trattamenti. Rispetto alla chemioterapia, daraxonrasib ha consentito di raddoppiare la sopravvivenza mediana, passata da 6,6 a 13,2 mesi. Lo studio ha inoltre mostrato un aumento della sopravvivenza libera da malattia.